На Сумщині за добу окупанти обстріляли 41 населений пункт

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

Протягом доби, з ранку 31 липня до ранку 1 серпня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 41 населених пунктах у 17 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

до 10 скидань ВОГ з БпЛА;

понад 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;

у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;

у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;

у Недригайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 39 хвилин.