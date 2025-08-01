На Сумщині за добу окупанти обстріляли 41 населений пункт

Протягом доби, з ранку 31 липня до ранку 1 серпня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 41 населених пунктах у 17 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
- понад 20 ударів КАБів.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури;
- у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Недригайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини.
За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 39 хвилин.