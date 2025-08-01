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На Сумщині за добу окупанти обстріляли 41 населений пункт

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах. Загиблих і поранених серед мирних жителів немає.

На Сумщині за добу окупанти обстріляли 41 населений пункт
Фото: unn.ua

Протягом доби, з ранку 31 липня до ранку 1 серпня 2025 року, російські війська здійснили 85 обстрілів по 41 населених пунктах у 17 територіальних громадах області, передає Сумська ОВА. 

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА: 

  • до 10 скидань ВОГ з БпЛА;
  • понад 20 ударів КАБів.

Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури: 

  • у Миколаївській сільській громаді пошкоджено господарчу споруду;
  • у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури; 
  • у Шалигинській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, гараж, автомобіль, об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Недригайлівській громаді пошкоджено приватний житловий будинок. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 3 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 14 годин 39 хвилин.
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