Цивінський опублікував лист від СБУ: офіційно підтверджено відсутність підстав для непризначення у БЕБ

СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економбезпеки. Про це він сам повідомив у Facebook, опублікувавши відповідний лист.

Цивінський робив запит до Служби безпеки, оскільки саме вона вказувала на те, що він має родича з російським паспортом. При цьому він працює в НАБУ і має доступ до держтаємниці, тож проходив перевірку.

“Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України”, – сказав він.

У відповідь на запит СБУ зазначила:

Запиту з боку Кабіміну стосовно його кандидатури не надходило.

Перевірку кандидатів на посаду директора проводили лише на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан.

Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду.

“Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує”, – сказав Цивінський.

Він стверджує, що конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила його кандидатуру як єдиного переможця.

“Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано”, – сказав він.

Фото: Олександр Цивінський у Facebook

На вимогу Міжнародного валютного фонду уряд мав призначити директора БЕБ, обраного конкурсною комісією, до кінця липня. Тобто нині – останній день.

Вчора голова Конкурсної комісії дала брифінг, на якому сказала, що її члени не проводитимуть новий конкурс, оскільки вже обрали кандидата, що повністю відповідає вимогам. Уряд аргументував відмову від призначення Цивінського російським паспортом його батька. Сам він каже, що з ним не спілкується роками і всі необхідні перевірки вже пройшов, оскільки працює в НАБУ.