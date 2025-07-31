Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Patriot і проблема США
Patriot і проблема США
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
ГоловнаПолітика

Цивінський опублікував лист від СБУ: офіційно підтверджено відсутність підстав для непризначення у БЕБ

Уряд мав призначити директора БЕБ до кінця липня. 

СБУ підтвердила відсутність підстав для непризначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економбезпеки. Про це він сам повідомив у Facebook, опублікувавши відповідний лист. 

Підписуйтесь на наш Google News

Цивінський робив запит до Служби безпеки, оскільки саме вона вказувала на те, що він має родича з російським паспортом. При цьому він працює в НАБУ і має доступ до держтаємниці, тож проходив перевірку. 

“Служба безпеки України офіційно підтвердила відсутність підстав для мого непризначення на посаду Директора Бюро економічної безпеки України”, – сказав він.

У відповідь на запит СБУ зазначила:

  • Запиту з боку Кабіміну стосовно його кандидатури не надходило.
  • Перевірку кандидатів на посаду директора проводили лише на підставі звернення Голови конкурсної комісії Лаури Стефан.
  • Лист, на який посилався Кабмін, датований 30 червня – вже після завершення конкурсу, рішення комісії та передачі документів до Уряду.

“Другого примірника листа не існує. Після повернення з КМУ – він знищений. Тобто, жодного документа, що офіційно містить «безпекові ризики», сьогодні не існує”, – сказав Цивінський.

Він стверджує, що конкурсна комісія провела всі етапи належно та неодноразово підтвердила його кандидатуру як єдиного переможця.

“Жодного офіційного заперечення з боку СБУ не надано”, – сказав він. 

Фото: Олександр Цивінський у Facebook

На вимогу Міжнародного валютного фонду уряд мав призначити директора БЕБ, обраного конкурсною комісією, до кінця липня. Тобто нині – останній день.

Вчора голова Конкурсної комісії дала брифінг, на якому сказала, що її члени не проводитимуть новий конкурс, оскільки вже обрали кандидата, що повністю відповідає вимогам. Уряд аргументував відмову від призначення Цивінського російським паспортом його батька. Сам він каже, що з ним не спілкується роками і всі необхідні перевірки вже пройшов, оскільки працює в НАБУ.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies