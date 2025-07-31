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У ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн

Це новий законопроєкт, який зареєстрували сьогодні. 

У ВР зареєстрували законопроєкт, який передбачає збільшення видатків на оборону на 412 млрд грн
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 31 липня, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13573, який передбачає зміни до бюджету, зокрема лише збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд гривень.

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Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа та йдеться у картці законопроєкту

За словами Підласої, вчора в ході політичних консультацій Рада прийняла рішення, що зміни до бюджету (законопроект №13439-3) не можуть сьогодні розглядатись в залі.

"Водночас наразі залишається критична проблема виплати грошового забезпечення військовослужбовцям в серпні", – написала вона.

Тому сьогодні зареєстрували новий проєкт закону №13573 про зміни до цьогорічного бюджету, який включає лише збільшення видатків на сектор оборони.

Документ пропонує збільшення видатків на сектор оборони на 412,3 млрд грн, з яких 115 млрд – на грошове забезпечення військовослужбовців всіх Сил Оборони, 216 млрд – на закупівлю та виробництво озброєння, військової техніки і дронів. Решта – це інші потреби війська.

Підласа зазначила, що у тексті законопроєкту є важлива норма. Йдеться про новий розподіл ПДФО з 1 серпня цього року:  

  • 60% – спрямовується Міноборони на закупівлю дронів, зброї, військової техніки (це додаткові 22,4 млрд грн для Міноборони, уже враховані в загальній сумі збільшення)
  • 30% – Держспецзв’язку на дрони,
  • 10% – на потреби бригад.

Балансування пропонується за рахунок тих же джерел, що були визначені раніше в урядовому законопроєкті:

  • 184,9 млрд грн – збільшення залучення коштів від ОВДП,
  • 147,5 млрд грн – перевиконання і очікуване перевиконання власних доходів бюджету (в першу чергу мова іде про ПДФО, податок на прибуток, акциз із ввезених товарів + НБУ і держкомпанії перерахували більше, ніж очікувалось),
  • 65,1 млрд грн – зменшення витрат на погашення ОВДП,
  • 11,2 млрд грн – зменшення видатків на обслуговування боргу (проценти за користування кредитними грошима) за рахунок курсу валют і реструктуризацій.

Планують розглянути цей проєкт в Комітеті ВРУ з питань бюджету та в сесійній залі.

  • Наприкінці червня Кабінет міністрів подав до Верховної Ради доопрацьовані зміни до бюджету-2025. Видатки запропонували збільшити на 449,8 млрд гривень.
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