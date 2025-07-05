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Країни ОПЕК+ заявили про збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів за добу у серпніу

Країни-учасниці зустрінуться 3 серпня, щоб визначитися з рівнями видобутку у вересні.

Країни ОПЕК+ заявили про збільшення видобутку нафти на 548 тисяч барелів за добу у серпніу
Фото: urdupoint.com

Країн-експортери нафти (ОПЕК) та її союзники вирішили прискорити збільшення видобутку нафти у серпні на 548 тис. барелів за добу.

Про це ідеться в офіційній заяві організації.

"Вісім країн-учасниць запровадять коригування виробництва на 548 тисяч барелів на день у серпні 2025 року з необхідного рівня виробництва у липні 2025 року. Це еквівалентно чотирьом щомісячним приростам", ідеться у повідомленні.

Саудівська Аравія, Росія, Ірак, ОАЕ, Кувейт, Казахстан, Алжир і Оман зазначили, що цей крок надасть країнам-учасницям можливість пришвидшити процес компенсації. Вісім країн підтвердили своє колективне зобов'язання досягти повної відповідності Декларації про співробітництво, зокрема додаткові добровільні коригування виробництва, які були погоджені для моніторингу.

Також учасники зустрічі домовилися проводити щомісячні зустрічі для розгляду, зокрема, ринкових умов. Вісім країн зустрінуться 3 серпня, щоб визначитися з рівнями видобутку у вересні.

  • Саудівська Аравія, яка очолює коаліцію, ініціює швидше відновлення обсягів видобутку попри нестабільний попит і надлишкову пропозицію. Попередні дії ОПЕК+ призвели до зниження цін до чотирирічного мінімуму в квітні, однак після ударів США по ядерній програмі Ірану ціни сягнули п’ятимісячного максимуму, перевищивши $80 за барель.
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