Оновлені правила у першу чергу спрямовані на забезпечення прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі та врахування перевезення пріоритетних товарів.

Затвердили нові правила роботи системи "єЧерга" для вантажівок. Оновлення стосується прогнозованості часу очікування в онлайн-черзі та врахування перевезення пріоритетних товарів.

Як повідомила пресслужба міністерства розвитку громад та територій України, йдеться про наказ № 1028 від 20 червня 2025 року. Документ вже зареєстрований Міністерством юстиції України.

Саме на основі цих правил буде відбуватись подальше оновлення системи "єЧерга" та розробка необхідного функціоналу.

"Нові правила враховують потреби бізнесу, забезпечують пріоритет для низки вантажів і дозволять зробити систему більш прогнозованою. Це черговий крок до цифрового, прозорого та ефективного управління кордоном”, – розповів віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Ці правила передбачають пріоритетне прибуття до пунктів пропуску вантажівок:

зі швидкопсувними вантажами;

що перевозять товари підприємств зі статусом “Авторизований економічний оператор” (АЕО);

що мають транзитну декларацію (Т1) чи книжку МДП (Carnet TIR).

Співвідношення пріоритетних вантажів до інших типів вантажів буде розраховуватись так: 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП з швидкопсуваним вантажем: 1 вантажівка з швидкопсуваним вантажем : 1 вантажівка АЕО/Т1/МДП: 5 вантажівок, що не мають пріоритету.

Також передбачено позачергове прибуття до пунктів пропуску автомобілів Сил безпеки та оборони України, що прямують в службових потребах.

Серед оновлень – інструменти забезпечення прогнозованості єЧерги. Це стосується запобігання ситуаціям, за яких перевізники бронюють місце в черзі "про всяк випадок", тим самим збільшуючи чергу. Через це вона стає непрогнозованою у період масових скасувань чи продовжень часу очікування з боку перевізників, особливо у вихідні дні. Тому в системі обмежать кількість продовжень та скасувань черги. Скористатись функцією продовження черги можна буде один раз на два місяці (60 днів) для кожного вантажного автомобіля перевізника. Відтермінувати заїзд на пункт пропуску можна буде один раз на 4,6,8 або 10 годин.

Як і раніше, користувачі зможуть скасувати чергу. Разом з тим, електронна система автоматично буде блокувати можливість зареєструвати в нову чергу конкретну вантажівку протягом двох тижнів, якщо:

Користувач вніс недостовірні дані щодо водія, вантажу чи транспортного засобу;

Виявлено дані про перетин кордону без реєстрації в єЧерзі;

Виявлено дані про перевезення вантажу, але під час реєстрації в черзі було вказано порожній транспортний засіб;,

Користувач двічі підряд самостійно скасовував місце в черзі для вантажівки, що вже була в статусі “в’їзду до пункту пропуску”;

Відбулось анулювання черги системою двічі підряд через неприбуття вантажівки до пункту пропуску;

За добу до перетину кордону користувач двічі скасував місце в черзі протягом останніх 30 днів.

Наразі команда проєкту працює над впровадженням цих правил.

Наразі єЧерга працює для ліцензованих транспортних засобів (вантажівок та автобусів) на пунктах пропуску з усіма країнами. Завдяки системі кордон на виїзд з України за онлайн-записом перетнули понад 2,2 мільйони транспортних засобів. З них понад 200 тисяч – це автобуси.