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У ЦПД спростовують російський фейк про начебто відмову України приймати своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс"

РФ знову намагаються дискредитувати Україну як державу.

У ЦПД спростовують російський фейк про начебто відмову України приймати своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс"
Фото: ЦПД

Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс"  — фейк, — наголошують у Центрі протидії дезінформації.

"Російські пропагандисти поширюють тезу, що Київ буцімто не забирає з нейтральної території власних громадян, зокрема військовополонених і колишніх в’язнів", — кажуть у ЦПД.

Насправді, як пояснюють у Головному управлінні розвідки, з початку повномасштабного вторгнення росіяни незаконно вивозили засуджених із тимчасово окупованих територій. Коли строк покарання у цих людей закінчився, їх відпустили з довідками на руках, які не є документами для перетину кордону.

Рішення про в’їзд ухвалює грузинська сторона. Українське консульство у Тбілісі видає ноти, які підтверджують готовність оформити посвідчення на повернення в Україну. Але таке посвідчення можуть отримати лише ті, чиє громадянство підтверджено. Якщо людина не є громадянином України, — консул не має підстав оформлювати документи.

"Із самого початку цієї ситуації українська сторона діє системно: питанням займаються Офіс Президента, МЗС, ГУР, Координаційний штаб, омбудсмен. Усі громадяни України, які мають підтверджуючі документи, отримують допомогу і повертаються додому", — додають у ЦПД.

У відомстві наголошують, що РФ знову намагаються дискредитувати Україну як державу, що нібито "кидає своїх".
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