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Російські окупанти атакували передмістя Херсона

Постраждали двоє цивільних.

Російські окупанти атакували передмістя Херсона
наслідки обстрілу Білозерки
Фото: Херсонська ОВА

Уранці 3 серпня росіяни обстріляли Білозерку, що в передмісті Херсона, внаслідок чого травмувалися двоє людей.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 05:00 російські військові обстріляли Білозерку. Один із ворожих снарядів “прилетів” на подвірʼя будинку, де перебували 80-річна жінка та 37-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Цивільні дістали вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Їх госпіталізували.

  • Від ранку окупанти б'ють по Херсону зі ствольної та реактивної артилерії. Через "прильоти" у Корабельному районі пошкоджено будинки. Серйозних руйнувань зазнала оселя, в якій мешкає літня херсонка. Вона зазнала травм. У Дніпровському районі постраждала ще одна жінка.
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