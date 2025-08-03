Російські окупанти атакували передмістя Херсона

Уранці 3 серпня росіяни обстріляли Білозерку, що в передмісті Херсона, внаслідок чого травмувалися двоє людей.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 05:00 російські військові обстріляли Білозерку. Один із ворожих снарядів “прилетів” на подвірʼя будинку, де перебували 80-річна жінка та 37-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.
Цивільні дістали вибухові травми, контузії та струс головного мозку. Їх госпіталізували.
- Від ранку окупанти б'ють по Херсону зі ствольної та реактивної артилерії. Через "прильоти" у Корабельному районі пошкоджено будинки. Серйозних руйнувань зазнала оселя, в якій мешкає літня херсонка. Вона зазнала травм. У Дніпровському районі постраждала ще одна жінка.