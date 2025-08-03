Головне за ніч та ранок неділі, 3 серпня: наслідки ракетного удару по Миколаєву, майже 140 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 138 бойових зіткнень, бої на Покровському, Північно-Слобожанському і Курському напрямках, ворожі обстріли, пожежа на нафтобазі в Росії, День Повітряних сил ЗСУ.

Станом на ранок 3 серпня відомо про сімох постраждалих унаслідок російського ракетного удару по Миколаєву.

Чотирьом із них медичну допомогу надано на місці. Станом на ранок у лікарні перебувають 57-річний та 74-річний чоловіки у стані середньої тяжкості, 32-річному чоловіку надано допомогу амбулаторно.

За повідомленням ДСНС, внаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону Миколаєва зруйновано приватні будинки, пошкоджено оселі мирних жителів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 138 боєзіткнень.

Ворог продовжує тиснути на Північно-Слобожанському, Торецькому та Покровському напрямках.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили 20 атак росіян.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Григорівка, Серебрянка та в бік населених пунктів Чернещина, Середнє, Шандриголове.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 920 окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 056 130 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Уночі Сили ППО знищили 60 ворожих БпЛА та російську ракету.

Зафіксовано влучання 6 ракет та 16 БпЛА у 8 локаціях.

Більше інформації – в новині.

Президент Володимир Зеленський в День Повітряних сил Збройних сил України подякував захисникам неба за кожну збиту російську ціль.

Президент подякував пілотам, інженерам, технічним працівникам, зенітникам, кожному, хто тренує, і всім, хто допомагає. Людям, які показують результат у захисті України. "Вічна шана й пам’ять усім нашим воїнам, які не повернулися з завдань і загинули, захищаючи життя. Слава нашим Повітряним силам! Слава Україні!" – наголосив Зеленський.

ГУР оприлюднило секретні дані про новітній атомний підводний крейсер РФ "Князь Пожарський".

Здобута розвідниками інформація дозволяє виявити особливості та технічні обмеження не лише "Князя Пожарського", а й інших критично важливих для Кремля субмарин проєкту 955А.

Докладніше – в новині.

Уночі 3 серпня безпілотники атакували нафтобазу "Роснефть-Кубаньнефтепродукт" у місті Адлер (район Сочі), Краснодарського краю РФ. Унаслідок влучання дронів виникла пожежа, інформує ТГ-канал Astra.

"В Адлерському районі уламки безпілотника потрапили в цистерну з нафтопродуктами, внаслідок чого сталося загоряння. До ліквідації наслідків пожежі вже залучено 127 осіб і 35 одиниць техніки", — написав губернатор Краснодарського краю Михайло Котюков.

Загалом за ніч у РФ та анексованому Криму російська ППО начебто збила 93 українські БпЛА.

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