На Харківщині унаслідок російського терору загинула людина, ще шестеро зазнали поранень

Через російські обстріли минулої доби на Харківщині загинула людина та шестеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 9 населених пунктів Харківської області", ідеться у повідомленні.

У м. Чугуїв постраждали жінки 31, 35 і 54 років; у с. Івано-Шийчине Богодухівської громади постраждала 6-річна дівчинка. ️

Внаслідок вибухів боєприпасів одна людина загинула, двоє – постраждали. У с. Есхар Новопокровської громади загинув 43-річний чоловік, у с. Слатине Дергачівської громади постраждав 67-річний чоловік, у м. Ізюм – 75-річний чоловік.

Росіяни атакували Харківщину керованими авіабомбами, безпілотниками різних типів та FPV-дронами.

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено нежитлову будівлю; у Куп'янському районі – приватний будинок, гараж, складське приміщення, електромережі; в Ізюмському районі – 15 приватних будинків, два пожежні автомобілі.

У Чугуївському районі – два приватні будинки та нежитлову будівлю; у Богодухівському районі – автомобіль.