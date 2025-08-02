На Харківщині російський дрон атакував авто із дітьми, 6-річна дівчинка поранена

У автомобілі перебував тато дитини та її 3-річний брат.

У Богодухівському районі Харківщини 6-річна дитина поранена внаслідок атаки ворожого дрона.

Як повідомили у обласній прокуратурі, сьогодні, 2 серпня близько 12:00 у селі Івано-Шийчине Богодухівського району російський ударний FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль, що рухався вулицею, та вибухнув.

У машині перебували чоловік і двоє його дітей: 6-річна донька та 3-річний син.

Дівчинка дістала поранення. Її стан здоров’я задовільний.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).