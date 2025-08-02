Через російський обстріл у власному домі загинув мешканець Костянтинівки

Сьогодні, 2 серпня, унаслідок російського артилерійського обстрілу у власному домі загинув мешканець Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", – написав він у фейсбуці.

Також внаслідок обстрілу пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

Фото: Костянтинівська МВА Наслідки російської атаки