Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російський обстріл у власному домі загинув мешканець Костянтинівки

Пошкоджені фасади будинків та автомобіль.

Через російський обстріл у власному домі загинув мешканець Костянтинівки
Фото: United24

Сьогодні, 2 серпня, унаслідок російського артилерійського обстрілу у власному домі загинув мешканець Костянтинівки Донецької області.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. 

"Черговий ворожий удар по місту Костянтинівці зі ствольної артилерії забрав життя мирного мешканця. Людина отримала тілесні ушкодження, несумісні з життям, перебуваючи у власному будинку", – написав він у фейсбуці. 

Також внаслідок обстрілу пошкоджено фасади приватних житлових будинків та легковий автомобіль.

Наслідки російської атаки
Фото: Костянтинівська МВА
Наслідки російської атаки

  • Російські окупанти завдали ударів БпЛА по Краматорську, Слов’янську та селищі Дробишеве Донецької області. Виникли пожежі.
  • У Дружківці відомо про сімох поранених унаслідок атаки РФ. Серед них – шестеро жінок віком від 22 до 71 року, а також 57-річний чоловік. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies