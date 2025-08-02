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Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки

Пошкоджені фасад школи та комунальне підприємство.

Окупанти завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки
Фото: Сергій Горбунов

Близько 4:00 ранку 2 серпня росіяни завдали авіаційних ударів керованими авіабомбами "ФАБ-250" по місту Костянтинівка Донецької області.

Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

Унаслідок авіаудару було пошкоджено фасад закладу освіти. Постраждалих серед цивільного населення немає, однак навчальний заклад зазнав руйнувань.

Ще два авіаудари були спрямовані по території комунального підприємства. Унаслідок обстрілу пошкоджено адміністративну будівлю підприємства, майстерню, а також техніку, яка щоденно забезпечувала життєдіяльність громади. Без постраждалих.

"Ці прицільні удари по цивільній інфраструктурі — чергове свідчення терору з боку агресора, який намагається знищити об’єкти, що підтримують повсякденне життя мешканців громади. Ворожа тактика спрямована не лише на військові об’єкти, а й на стратегічно важливі для населення установи: школи, комунальні підприємства, транспорт та енергозабезпечення", — наголошує Горбунов та закликає цивільних евакуюватися у безпечні місця.
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