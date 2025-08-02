Звірства щодо цивільних українців та жорстоке побиття військовополонених ЗСУ: судитимуть 7 окупантів РФ

На Донеччині прокурори скерували до судів обвинувальні акти стосовно 7 представників окупаційних сил.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зокрема, перед судом постануть семеро військовослужбовців в/ч 74854 ЗС РФ, учасникики незаконних збройних формувань "ДНР" і працівники виправної колонії. Ще одному військовому комісару "ДНР" повідомлено про підозру.

Обвинуваченим окупантам інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 438 КК України).

Відомо, що під час захоплення населених пунктів області представники російської армії чинили звірства стосовно місцевих мешканців. "Зґвалтування, жорстоке побиття 3 військовополонених ЗСУ, знущання над утриманими в "калінінської виправної колонії" Горлівки, відправлення жителів окупованих Донецька та Харцизька на фронт. Беззаконня й знущання над людьми стало нормою і для місць несвободи, створених в окупації", — ідеться у повідомленні.

Прокурори Донецької обласної прокуратури продовжують ідентифікувати злочинців та збирати ґрунтовну доказову базу для притягнення кожного з них до відповідальності.