На Сумщині за добу росіяни поранили цивільну, є пошкодження будинків

Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ.

Російська армія упродовж доби понад 70 разів обстріляла Сумську області, поранено цивільну.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Внаслідок російських обстрілів території області є поранені серед мирних жителів. В Есманській громаді внаслідок артобстрілу поранено жінку 1959 р.н", — ідеться у повідомленні.

З ранку 1 серпня до ранку 2 серпня російські війська здійснили понад 70 обстрілів, під ударами опинилися 33 населені пункти у 15 територіальних громадах області.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА та РСЗВ. Також ворог здійснив удари FPV-дронами, БпЛА по території Сумщини.

Внаслідок російської агресії у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлове приміщення, адмінбудівлю, вагони потягу та легковий автомобіль. У Садівській громаді пошкоджено приватний автомобіль.

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано дві людини.