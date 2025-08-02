Уранці росіяни атакували житловий район Херсона, є поранені

Уранці 2 серпня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий перебуває у лікарні.

Також стало відомо про ще одного постраждалого через російський обстріл Корабельного району Херсона.

У 79-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення руки. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості.