Уранці росіяни атакували житловий район Херсона, є поранені

Уранці 2 серпня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Орієнтовно о 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок", — ідеться у повідомленні.
Постраждалий перебуває у лікарні.
Також стало відомо про ще одного постраждалого через російський обстріл Корабельного району Херсона.
У 79-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення руки. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості.
- Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 34 населені пункти Херсонської області. Під ударами опинилися критична і соціальна інфраструктура.