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Уранці росіяни атакували житловий район Херсона, є поранені

Двоє цивільних херсонців зазнали поранень.

Уранці росіяни атакували житловий район Херсона, є поранені
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: ДСНС

Уранці 2 серпня російські окупанти атакували Корабельний район Херсона. Унаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 06:30 росіяни обстріляли з артилерії Корабельний район Херсона. Через ворожу атаку 41-річний чоловік дістав вибухову травму, множинні поранення тулуба та кінцівок", — ідеться у повідомленні.

Постраждалий перебуває у лікарні.

Також стало відомо про ще одного постраждалого через російський обстріл Корабельного району Херсона.

У 79-річного чоловіка — вибухова травма та уламкове поранення руки. Потерпілого шпиталізували у середньому стані тяжкості.
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