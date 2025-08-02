Генштаб підтвердив ураження двох НПЗ та важливих підприємств російського ВПК

Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців.

У ніч на 2 серпня Сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях РФ, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України.

Як наголосили у Гештабі ЗСУ, атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців.

Підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта – Рязанський та Новокуйбешивський нафтопереробні заводи.

Також, українські дрони успішно атакували базу пально-мастильних матеріалів "Анна нафтопродукт" у Воронезькій області РФ.

Крім того, уражено підприємство АТ "Пензське виробниче об’єднання "Електроприлад", яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв’язку та друкованих платах для військової техніки.

Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об’єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється.

"Бойову роботу виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та Служби безпеки України, у взаємодії з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", — кажуть у Генштабі.