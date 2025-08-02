На Харківщині через російські обстріли постраждали 13 цивільних, одна людина загинула

У Харкові постраждали 11 людей, серед них — 3 дітей.

Протягом минулої доби росіяни атакували з різних видів озброєння 10 населених пунктів Харківської області, а також обласний центр. Постраждали та загинули 14 цивільних.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок російських обстрілів постраждали 13 людей, серед них 3 дітей. Одна людина загинула.

У Харкові постраждали 11 людей, зокрема 9-річний, 10-річний і 5-місячний хлопчики. У с. Токарівка Дергачівської громади постраждали 62-річний і 64-річний чоловіки. У с. Лісна Стінка Курилівської громади загинула 75-річна жінка.

Також ворог атакував БпЛА Київський район Харкова.

Ворог застосовував по Харківщині 6 некерованих авіаційних ракет; 5 КАБ; 5 БпЛА типу "Шахед", 8 БпЛА типу "Герань-2", 1 БпЛА типу "Ланцет", 1 БпЛА типу "Молнія", 3 fpv-дрони, 2 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок обстрілів у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, автомобіль. У Куп'янському районі пошкоджено багатоквартирний будинок (с. Підсереднє), приватний будинок (с. Андріївка).

В Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Борова), приватний будинок, пошту, магазин, автомобіль (м. Балаклія). У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок (с. Земляний Яр), складські приміщення (с. Лиман). У Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок (с. Івашки).