Росіяни завдали ударів по Краматорську на Донеччині, виникли масштабні пожежі

Під ворожим прицілом також опинилися Слов’янськ та селище Дробишеве.

Російські окупанти завдали ударів БпЛА по Краматорську, Слов’янську та селищі Дробишеве Донецької області.

Фото: ДСНС України

Про це інформує ДСНС України.

Внаслідок влучання у 9-поверхівку у місті Краматорськ виникла пожежа. Поранена одна людина.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували одну людину з квартири та евакуювали ще трьох мешканців будинку.

Також під ворожим прицілом був Слов’янськ та селище Дробишеве. Там виникли пожежі в адмінбудівлі та житловому будинку. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння.