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Росіяни завдали ударів по Краматорську на Донеччині, виникли масштабні пожежі

Під ворожим прицілом також опинилися Слов’янськ та селище Дробишеве.

Росіяни завдали ударів по Краматорську на Донеччині, виникли масштабні пожежі
Фото: ДСНС України

Російські окупанти завдали ударів БпЛА по Краматорську, Слов’янську та селищі Дробишеве Донецької області. 

Фото: ДСНС України

Про це інформує ДСНС України.

Внаслідок влучання у 9-поверхівку у місті Краматорськ виникла пожежа. Поранена одна людина.

Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували одну людину з квартири та евакуювали ще трьох мешканців будинку.

Також під ворожим прицілом був Слов’янськ та селище Дробишеве. Там виникли пожежі в адмінбудівлі та житловому будинку. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння.
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