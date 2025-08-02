Росіяни завдали ударів по Краматорську на Донеччині, виникли масштабні пожежі

Російські окупанти завдали ударів БпЛА по Краматорську, Слов’янську та селищі Дробишеве Донецької області.
Про це інформує ДСНС України.
Внаслідок влучання у 9-поверхівку у місті Краматорськ виникла пожежа. Поранена одна людина.
Під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували одну людину з квартири та евакуювали ще трьох мешканців будинку.
Також під ворожим прицілом був Слов’янськ та селище Дробишеве. Там виникли пожежі в адмінбудівлі та житловому будинку. Вогнеборці оперативно ліквідували всі загоряння.
- Уранці ворог атакував Дружківку Донецької області, щонайменше 5 людей постраждали. Також удари прийшлися по Костянтинівці. Там зруйновані будинки.