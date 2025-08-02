Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни за місяць пошкодили майже 180 житлових будинків у Харкові

Ворог також цілеспрямовано бив по низці підприємств та по об’єктах критичної інфраструктури. 

Росіяни за місяць пошкодили майже 180 житлових будинків у Харкові
Ліквідація наслідків атаки 7 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Упродовж липня російські окупанти пошкодили 179 житлових будинків у Харкові, вибиті майже 4700 вікон.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"У липні ворожі обстріли пошкодили 179 житлових будинків. У квартирах та у приватному секторі було вибито 4671 вікно. Всі вони тимчасово закриті ОСБ-плитами. Ремонти дахів, які зазнали пошкоджень, виконані на 100%", — каже Терехов.

Ворог також цілеспрямовано бив по низці підприємств та по об’єктах критичної інфраструктури. Серед них — котельня в Київському районі, яка обслуговувала 53 тис. споживачів.

"Втрати там серйозні — до зими повністю привести тамтешню систему в робочий стан не встигнемо. Але вже готуємо альтернативні рішення, аби жодна оселя не залишилася взимку без тепла", — додав міський голова.

Також зафіксовані влучання і по трансформаторній підстанції, і по освітніх закладах, і по інженерних комунікаціях, і по дорогах, зупинках, трамвайних коліях тощо.

Терехов додає, що після кожного обстрілу у місті оперативно відкриваються мобільні ЦНАПи поблизу постраждалих будинків, щоб мешканці могли одразу подати документи на компенсацію від держави.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies