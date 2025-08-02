Росіяни за місяць пошкодили майже 180 житлових будинків у Харкові

Ворог також цілеспрямовано бив по низці підприємств та по об’єктах критичної інфраструктури.

Упродовж липня російські окупанти пошкодили 179 житлових будинків у Харкові, вибиті майже 4700 вікон.

Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.

"У липні ворожі обстріли пошкодили 179 житлових будинків. У квартирах та у приватному секторі було вибито 4671 вікно. Всі вони тимчасово закриті ОСБ-плитами. Ремонти дахів, які зазнали пошкоджень, виконані на 100%", — каже Терехов.

Ворог також цілеспрямовано бив по низці підприємств та по об’єктах критичної інфраструктури. Серед них — котельня в Київському районі, яка обслуговувала 53 тис. споживачів.

"Втрати там серйозні — до зими повністю привести тамтешню систему в робочий стан не встигнемо. Але вже готуємо альтернативні рішення, аби жодна оселя не залишилася взимку без тепла", — додав міський голова.

Також зафіксовані влучання і по трансформаторній підстанції, і по освітніх закладах, і по інженерних комунікаціях, і по дорогах, зупинках, трамвайних коліях тощо.

Терехов додає, що після кожного обстрілу у місті оперативно відкриваються мобільні ЦНАПи поблизу постраждалих будинків, щоб мешканці могли одразу подати документи на компенсацію від держави.