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11 років у російській окупації: Україні вдалося повернути 19-річну дівчину

Попри перебування в окупації, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.  

11 років у російській окупації: Україні вдалося повернути 19-річну дівчину
В Україну з російської окупації повернули 12 дітей
Фото: Андрій Єрмак

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років. 

Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дівчина свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології. 

Попри всі обмеження з боку росіян, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.  

"Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує Єрмак. 

  • Напередодні у межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованих територій групу українських дітей. 
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