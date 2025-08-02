11 років у російській окупації: Україні вдалося повернути 19-річну дівчину

Попри перебування в окупації, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

В Україну з російської окупації повернули 12 дітей

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати з тимчасово окупованої території 19-річну дівчину, яка провела в окупації майже 11 років.

Про це повідомляє очільник Офісу президента України Андрій Єрмак.

Дівчина свідомо уникала будь-яких контактів із окупаційною владою та відмовлялася брати участь у заходах із нав’язування проросійської ідеології.

Попри всі обмеження з боку росіян, дівчина дистанційно закінчила українську школу та вступила до українського ЗВО.

"Вдячний Helping to Leave за сприяння у порятунку дівчини додому. Виконуємо завдання Президента — повернути всіх дітей", — наголошує Єрмак.