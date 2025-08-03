На Херсонщині унаслідок російських обстрілів 12 загиблих та поранених

Ворог знову цілив по критичній і соціальній інфраструктурі.

Унаслідок російських обстрілів за минулу добу на Херсонщині постраждали 10 цивільних, ще 2 загинули.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожими ударами перебували Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Чорнобаївка, Білозерка, Ромашкове, Кізомис, Берегове, Понятівка, Микільське, Токарівка, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Широка Балка, Берислав, Томарине, Тягинка, Львове, Ольгівка, Одрадокам'янка, Дудчани, Милове, Золота Балка, Новорайськ, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 10 багатоповерхівок та 15 приватних будинків.Також окупанти понівечили автомобільний міст, газопровід та приватні автомобілі.

Унаслідок російських обстрілів 2 людини загинули, ще 10 — дістали поранення.