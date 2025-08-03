У Миколаївській ОВА показали наслідки ракетної атаки по місту вночі 2 серпня.
"Станом на зараз у місті працюють всі комунальні служби, допомагають постраждалим", — повідомляє очільник ОВА Віталій Кім.
Унаслідок нічного ракетного удару у Миколаєві зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.
Відомо про сімох постраждалих, чотирьом із них медичну допомогу надано на місці.