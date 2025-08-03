У Миколаївській ОВА показали наслідки ракетної атаки по місту вночі 2 серпня.

Фото: Миколаївська ОВА

"Станом на зараз у місті працюють всі комунальні служби, допомагають постраждалим", — повідомляє очільник ОВА Віталій Кім.

Фото: Миколаївська ОВА

Унаслідок нічного ракетного удару у Миколаєві зруйновано три приватні будинки, виникли пожежі. Ще 23 приватні будинки, 12 багатоквартирних будинків, шість автомобілів, відділення поштового звʼязку, магазин будматеріалів зазнали пошкоджень.

Фото: Миколаївська ОВА

Відомо про сімох постраждалих, чотирьом із них медичну допомогу надано на місці.

Фото: Миколаївська ОВА

Фото: Миколаївська ОВА