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Унаслідок російського удару у Херсоні постраждала цивільна

Росіяни вдарили по Дніпровському району міста.

Унаслідок російського удару у Херсоні постраждала цивільна
наслідки обстрілів Херсона
Фото: скріншот

Уранці під ворожим вогнем опинився Дніпровський район Херсона. Постраждала 21-річна дівчина. 

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Близько 06:30 росіяни атакували з артилерії Дніпровський район Херсона. Під ворожий удар потрапила 21-річна херсонка. Вона дістала вибухову травму та уламкові поранення руки", — ідеться у повідомленні.

Від ранку окупанти б'ють по Херсону зі ствольної та реактивної артилерії. Через "прильоти" у Корабельному районі пошкоджено будинки. Серйозних руйнувань зазнала оселя, в якій мешкає літня херсонка. Вона зазнала травм.
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