Зеленський: триває робота над списками щодо обміну 1200 військовополонених

Також триває робота над поверненням цивільних українців з полону РФ.

Президент Зеленський обговорив із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Про це Президент розповів у соцмережах.

Серед ключових питань під час наради обмін військовополоненими. "Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", — зазначає Зеленський.

Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають українській дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.

"Обговорили з Рустемом Умєровим наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці", — додає Президент.

Також триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. "На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно".