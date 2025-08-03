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Зеленський: триває робота над списками щодо обміну 1200 військовополонених

Також триває робота над поверненням цивільних українців з полону РФ.

Зеленський: триває робота над списками щодо обміну 1200 військовополонених
Володимир Зеленський, Андрій Єрмак та Рустем Умєров
Фото: Володимир Зеленський

Президент Зеленський обговорив із секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та керівником Офісу Андрієм Єрмаком виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.

Про це Президент розповів у соцмережах.

Серед ключових питань під час наради обмін військовополоненими. "Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками. Секретар РНБО доповів про комунікацію з російським представником. Працюємо також, щоб розблокувати повернення наших цивільних, з’ясовуємо дані по кожному прізвищу", — зазначає Зеленський.

Андрій Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, які допомагають українській дипломатії, зокрема контакти з американською стороною, та про зусилля для повернення дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.

"Обговорили з Рустемом Умєровим наступні засідання Ставки та тематику доповідей на Ставці. Зокрема, будуть розглянуті питання підготовки енергетики та всієї нашої критичної інфраструктури до опалювального сезону, також розвиток української ППО й наші далекобійні удари по російській логістиці", — додає Президент.

Також триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки. "На жаль, деякі рішення не реалізовані. Це буде виправлено невідкладно".

  • На переговорах української і російської делегацій 23 липня домовилися про обмін ще понад 1000 людей. Окремо окупанти обіцяли відпустити частину політичних в'язнів і журналістів. 
  • За період повномасштабної війни Україна звільнила з полону Росії 5 857 людей, поза обмінами – ще 555. 
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