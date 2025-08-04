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У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку РФ пошкоджені будинки

Тривогу оголошували у 7 районах області. 

У Бориспільському районі Київщини через дронову атаку РФ пошкоджені будинки
Наслідки обстрілу на Київщині
Фото: Нацполіція

Унаслідок дронової атаки у ніч на 4 серпня у Бориспільському районі Київської обалсті пошкоджені будинки.

"Чергова атака ворожих дронів на Київщину. Тривога оголошувалася в усіх 7 районах області", – написав начальник ОВА Микола Калашник у телеграмі і зазначив, що у регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі. 

Люди не постраждали, і влучань в обʼєкти критичної інфраструктури нема. 

Проте унаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі пошкоджено 6 приватних будинків та автомобіль. У будинках вибиті вікна, двері, пошкоджено покрівлі та посічені фасади. 

Власникам пошкодженого житла нададуть всю необхідну допомогу. 

"Дякую захисникам з проєкту перехоплення ворожих дронів «Чисте небо». Завдяки умілим діям наших мисливців знищено два з половиною десятки цілей", – зазначив Калашник. 

  • Нещодавно у Київській області через атаку російських дронів горіло меблеве підприємство.
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