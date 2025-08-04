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Вранці росіяни вбили чоловіка у Антонівці

Ще двоє людей поранені. 

Вранці росіяни вбили чоловіка у Антонівці
Наслідки обстрілів Антонівк, ілюстративне фото
Фото: Роман Мрочко

Сьогодні, 4 серпня, російські окупаційні війська вбили чоловіка у Антонівці Херсонської області. Ще двоє людей отримали поранення. 

Про це повідомили у облпрокуратурі. 

Вранці 4 серпня військові зс РФ здійснили артилерійський обстріл Антонівки.

Внаслідок удару загинув чоловік 1979 року народження. Ще двоє людей отримали поранення. 

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини.

  • Унаслідок російських обстрілів перед цим на Херсонщині постраждали 10 цивільних, ще 2 загинули.  
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