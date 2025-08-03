На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
Коли спека шкодить: поширені помилки, які ведуть до гінекологічних та урологічних проблем улітку
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
ГоловнаСуспільствоВійна

Центр протидії дезінформації: Росія готує нову інформаційну атаку щодо обмінів полоненими

Будуть «розкручувати» твердження про «обраних» полонених.

Центр протидії дезінформації: Росія готує нову інформаційну атаку щодо обмінів полоненими
Обмін полоненими
Фото: Офіс президента

Росіяни планують продовжити кампанію з дискредитації процесів обміну полоненими.

Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на дані Сил оборони України.

Раніше ворожі пропагандисти поширювали фейк про нібито відмову України забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс». ЦПД спростовував цю неправдиву інформацію.

Тепер росіяни готують нові вкиди, в яких можуть з’явитися фальшиві твердження про нібито відмову України проводити обміни за принципом «всіх на всіх», натомість — лише з «обраними».

«Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів і перекласти відповідальність за його зрив», — зазначили в ЦПД.

У Центрі наголосили: наша держава працює над поверненням кожного свого громадянина з полону. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies