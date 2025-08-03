Центр протидії дезінформації: Росія готує нову інформаційну атаку щодо обмінів полоненими

Будуть «розкручувати» твердження про «обраних» полонених.

Росіяни планують продовжити кампанію з дискредитації процесів обміну полоненими.

Про це заявив Центр протидії дезінформації при РНБО з посиланням на дані Сил оборони України.

Раніше ворожі пропагандисти поширювали фейк про нібито відмову України забирати своїх громадян з пункту пропуску «Верхній Ларс». ЦПД спростовував цю неправдиву інформацію.

Тепер росіяни готують нові вкиди, в яких можуть з’явитися фальшиві твердження про нібито відмову України проводити обміни за принципом «всіх на всіх», натомість — лише з «обраними».

«Поширюючи такі фейки, Росія прагне маніпулювати процесом обмінів і перекласти відповідальність за його зрив», — зазначили в ЦПД.

У Центрі наголосили: наша держава працює над поверненням кожного свого громадянина з полону.