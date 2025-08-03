Із прикордонних громад Сумщини за тиждень евакуювали 57 людей

Протягом тижня з небезпечних територій виїхали 57 жителів області, з них – 8 дітей.

Із прикордонних громад Сумської області протягом тижня евакуювали 57 людей, у тому числі вісьмох дітей.

Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Триває евакуація з прикордонних громад Сумщини. Протягом тижня з небезпечних територій виїхали 57 жителів області, з них – 8 дітей", - зазначив Григоров.

Серед евакуйованих - переважно мешканці Білопільської, Середино-Будської, Ворожбянської, Краснопільської, Свеської громад, які регулярно обстрілюють росіяни.

Григоров наголосив, що евакуація – це "вимушений і життєво необхідний захід для збереження життя людей", до її проведення залучені рятувальники, поліцейські, волонтери, органи місцевої влади.

Він додав, що у транзитних центрах Сум та Шостки є понад 400 вільних місць. Крім того, щотижня курсує безкоштовний евакуаційний вагон потяга "Суми–Ужгород".