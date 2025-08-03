Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай

Окупанти мали прозвітувати керівництву про нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Спецпризначенці ГУР МО ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Донеччині для звіту про начебто нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Про це розповідає ГУР МО.

У розвідці наголошують, що російська армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову “перемогу”.

Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини.

"Загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, а тому медійний “тріумф” тривав недовго", — кажуть розвідники.