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Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай

Окупанти мали прозвітувати керівництву про нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини. 

Спецпризначенці ГУР ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай
Фото: ГУР МО

Спецпризначенці ГУР МО ліквідували окупантів, які сфотографувалися в селі Зелений Гай на Донеччині для звіту про начебто нову “захоплену” позицію на шляху до Дніпропетровщини.

Про це розповідає ГУР МО.

У розвідці наголошують, що російська армія не полишає спроб прорватися до кордону Дніпропетровської області та прозвітувати про чергову “перемогу”. 

Зокрема, одна з бойових груп російської армії вирішила сфотографуватися в селі Зелений Гай на Донеччині та прозвітувати керівництву про нову "захоплену" позицію на шляху до Дніпропетровщини. 

"Загарбники опинилися в зоні відповідальності підрозділу “Братство” у складі “Спецпідрозділу Тимура” ГУР МО України, а тому медійний “тріумф” тривав недовго", — кажуть розвідники.
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