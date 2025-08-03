Рятувальники евакуювали двох цивільних із Куп'янська на Харківщині

Рятувальники евакуювали двох цивільних із прифронтового Куп’янська Харківської області.
Про це повідомляють у ДСНС Харківщини.
"3 серпня офіцери-рятувальники ДСНС провели чергову евакуацію з небезпечної зони — правого берега м. Куп’янськ. Задля безпеки людей було залучено броньований автомобіль, яким двох цивільних вивезли у більш безпечне місце", — ідеться у повідомленні.
Евакуйованих передали волонтерам Координаційного гуманітарного центру, які доправили їх до евакуаційного пункту в Харкові.
У ДСНС закликають мешканців прифронтових населених пунктів евакуюватися.