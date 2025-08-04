Митника підозрюють в оформленні квадроциклів за заниженими ставками, збитки становлять мільйон гривень

Старшого державного інспектора Київської митниці підозрюють у розмитненні квадроциклів за заниженою вартістю зі збитками у майже 1 млн гривень

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України.

За версією обвинувачення, посадовець у свій вихідний день вийшов на роботу для оформлення митної декларації на імпорт партії квадроциклів, які ввозились на митну територію України із залученням компаній-імпортерів, зареєстрованих в офшорних зонах.

“Попри наявність ознак підробки документів, поданих для митного оформлення, працівник митниці свідомо проігнорував очевидні ризики та безпідставно застосував занижену ставку для розрахунку митних платежів”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Через його дії до державного бюджету України не надійшло майже один мільйонів гривень.

Досудове розслідування проводять слідчі Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві.