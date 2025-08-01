У справі "золотих яєць" Міноборони суд дозволив спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць у справі "золотих яєць" Міноборони.
"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно фактичної власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційного прокуратури (САП).
Це рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті.
28 липня суд дозволив помістити підозрювану під варту. Після її затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.
Деталі справи
- Скандал через ціни на продукти для армії спалахнув іще взимку 2023-го. Про постачання їжі за завищеними цінами неодноразово повідомляли журналісти, зокрема - Тетяна Ніколаєнко. У її розслідуваннях фігурувала Тетяна Глиняна, чиї компанії були одними з найбільших постачальників для міністерства оборони.
- Саме компанії Глиняної постачали сумнозвісні "яйця по 17". А Ніколаєнко з'ясувала, що дві компанії з групи Глиняної – "Актив компані" та "Гранд консалт", протягом року реалізовували схему в одній з військових частин. За її даними, загалом компанії з групи Глиняної заробили на цій схемі продажу майна міністерства оборони близько 1,3 млн гривень за місяць. За даними "Наших грошей", Глиняна особисто була засновницею у компаніях з так званої "білоцерківської групи", що у різний час були чи є крупними постачальниками харчів для військових.
- Після скандалу довкола постачань у міністерстві оборони відмовилися від закупівель продуктів за каталогами і перейшли до закупівель із граничною вартістю.
- Наприкінці липня суд заочно заарештував постачальницю харчів для Збройних сил України Тетяну Глиняну, яку підозрюють у розкраданні понад 700 мільйонів гривень.
- У квітні Антикорупційне бюро оголосило Глиняну в розшук. Її підозрюють у розкраданні 733 млн грн на постачанні продуктів харчування для ЗСУ за завищеними цінами. За даними слідства, частину коштів могли спрямувати на придбання готелів у Хорватії.
- Глиняна виїхала за кордон у 2023 році.
- На початку квітня НАБУ оголосило підозри екскерівнику департаменту Міноборони і постачальникам "золотих яєць" для армії.