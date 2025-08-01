У справі "золотих яєць" Міноборони суд дозволив спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць

Це дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) дозволив спецрозслідування щодо власниці компаній-постачальниць у справі "золотих яєць" Міноборони.

"Слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) стосовно фактичної власниці двох компаній – постачальниць продуктів харчування для Збройних Сил України", – йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційного прокуратури (САП).

Це рішення дозволить завершити досудове розслідування щодо підозрюваних та направити справу до суду для розгляду по суті.

28 липня суд дозволив помістити підозрювану під варту. Після її затримання та доставки до місця проведення досудового розслідування слідчий суддя вирішить питання про застосування цього запобіжного заходу.

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