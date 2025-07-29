Президент підписав закон про обов'язкову військову підготовку студентів-медиків

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 13276, який стосується військового вишколу громадян за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби.

Про це йдеться у картці законопроєкту.

Згідно із документом, військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу добровільно проходять громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір. Проте це є обов'язковим для тих студентів, які навчаються за медичними та фармацевтичними спеціальностями, придатні до такої служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір.

Крім того закон надає міністерству охорони здоров’я України повноваження погоджувати перелік військово-облікових спеціальностей, за якими ведеться військова підготовка українців за програмою підготовки офіцерів запасу, та обсяги підготовки за такими спеціальностями в частині спеціальностей медичного та фармацевтичного профілю.

Творці документу пояснили, що наразі підготовка офіцерів запасу медичної служби здійснюється на кафедрах медицини катастроф та військової медицини у десяти з п’ятнадцяти закладів вищої освіти, що знаходяться у сфері управління Міністерства охорони здоров’я України. А у відомстві Міністерства освіти і науки України перебувають дев’ять університетів, які за державним замовленням навчають за спеціальністю "Медицина". З них лише у чотирьох функціонують військові навчальні підрозділи.

Дотепер військова підготовка за програмою офіцерів запасу медичної служби здійснювалася виключно на добровільних засадах, переважно, за рахунок грошей, які платили фізичні особи за навчання, пов'язане з військовою підготовкою (за контрактом). Така ситуація істотно обмежує кількість підготовлених офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути призначені на посади в особливий період.

Зокрема, у пояснювальній записці стверджується, що загальна кількість осіб, які проходять підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби, становить близько 5 % від загальної кількості студентів за медичними та фармацевтичними спеціальностями. За рахунок коштів державного бюджету військову підготовку проходять лише ті люди, які уклали контракт з Міністерством оборони України щодо зобов’язань про проходження військовоїслужби у Збройних Силах України, після отримання первинного військового звання офіцера запасу та закінчення закладу вищої освіти.

Закон стане підставою для відновлення або створення нових кафедр військової підготовки чи медицини катастроф і військової медицини у закладах вищої освіти, що знаходяться у сфері управління міністерства охорони здоров’я України та міністерства освіти і науки.

Закон стає чинним з дня, наступного за днем його опублікування. Він вводиться в дію з 1 січня 2026 року.