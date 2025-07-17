Офіцерська підготовка стане обов’язковою для студентів-медиків і фармацевтів з 2026 року, — МОЗ

Норма стосується як студентів державних, так і приватних вишів, що готують магістрів у сфері медицини та фармації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

Відповідно до змін у статті 11 Закону «Про військовий обов’язок і військову службу», з 1 січня 2026 року всі громадяни України, які навчаються за спеціальностями медичного чи фармацевтичного профілю, придатні до служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, будуть зобов’язані пройти підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби.

У МОЗ пояснюють, що повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, яких можна залучити до роботи у зоні бойових дій. Йдеться про формування кадрового резерву, здатного знизити рівень бойових втрат і покращити систему медичної евакуації.

«Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів — ключ до зменшення летальності та інвалідизації серед поранених, а також до скорочення строків їх відновлення», — йдеться у повідомленні МОЗ.

До 2006 року така підготовка була обов’язковою для студентів-медиків, однак останні майже 20 років здійснювалася лише на добровільних засадах.

Відтепер офіцерська підготовка стане невід’ємною частиною освітнього процесу. Її порядок розроблятиме Кабінет Міністрів за поданням Міноборони та погодженням із МОЗ і МОН. Також буде оновлено перелік військово-облікових спеціальностей та визначено обсяги підготовки за погодженням із Генштабом ЗСУ.

Уряд і відповідні міністерства повинні протягом шести місяців привести нормативну базу у відповідність до нового законодавства. Змін зазнають, зокрема:

Порядок проведення військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу;