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МОЗ розказав, де в Україні найбільше провели трансплантацій за останні пів року

За перші пів року 2025 в Україні провели 304 трансплантації органів. 

МОЗ розказав, де в Україні найбільше провели трансплантацій за останні пів року
Трансплантація нирки шістнадцятирічній пацієнтці в Охматдиті
Фото: facebook/НДСЛ Охматдит

Це більше, ніж за аналогічні періоди попередніх років. 71% пересадок зробили від посмертних донорів, що свідчить про поступове формування в країні сталої системи донорства та трансплантації. 

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше пересадок провели:

  • Перше медичне об’єднання Львова — 81,
  • Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — 51,
  • Київська міська клінічна лікарня №1 — 35.
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Крім того, упродовж шести місяців у 11 центрах трансплантації виконали 218 пересадок кісткового мозку (гемопоетичних стовбурових клітин), із них 42 — дітям.

Лідери за кількістю таких трансплантацій:

  • НДСЛ “Охматдит” — 53 операції,
  • Черкаський обласний онкологічний центр — 38,
  • Національний інститут раку — 35.

Уже в п’яти медзакладах проводять алогенні трансплантації кісткового мозку — від родинного або неродинного донора:

  • НДСЛ “Охматдит”,
  • Черкаський онкоцентр,
  • Київський міський центр нефрології та діалізу,
  • Національний інститут раку,
  • Перше медичне об’єднання Львова.

Станом на липень, у національному листі очікування на пересадку перебуває 3910 пацієнтів. З них:

  • 2418 потребують пересадки нирок,
  • 667 — печінки,
  • 696 — серця,
  • 55 — легень,
  • 17 — комплексу «нирки-підшлункова залоза»,
  • 17 — печінки-спліт,
  • 40 — комплексу «серце-легені».
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