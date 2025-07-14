МОЗ розказав, де в Україні найбільше провели трансплантацій за останні пів року

За перші пів року 2025 в Україні провели 304 трансплантації органів.

Це більше, ніж за аналогічні періоди попередніх років. 71% пересадок зробили від посмертних донорів, що свідчить про поступове формування в країні сталої системи донорства та трансплантації.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Найбільше пересадок провели:

Перше медичне об’єднання Львова — 81,

Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — 51,

Київська міська клінічна лікарня №1 — 35.

Крім того, упродовж шести місяців у 11 центрах трансплантації виконали 218 пересадок кісткового мозку (гемопоетичних стовбурових клітин), із них 42 — дітям.

Лідери за кількістю таких трансплантацій:

НДСЛ “Охматдит” — 53 операції,

Черкаський обласний онкологічний центр — 38,

Національний інститут раку — 35.

Уже в п’яти медзакладах проводять алогенні трансплантації кісткового мозку — від родинного або неродинного донора:

НДСЛ “Охматдит”,

Черкаський онкоцентр,

Київський міський центр нефрології та діалізу,

Національний інститут раку,

Перше медичне об’єднання Львова.

Станом на липень, у національному листі очікування на пересадку перебуває 3910 пацієнтів. З них: