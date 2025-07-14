МОЗ розказав, де в Україні найбільше провели трансплантацій за останні пів року

Це більше, ніж за аналогічні періоди попередніх років. 71% пересадок зробили від посмертних донорів, що свідчить про поступове формування в країні сталої системи донорства та трансплантації.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Найбільше пересадок провели:
- Перше медичне об’єднання Львова — 81,
- Національний науковий центр хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова — 51,
- Київська міська клінічна лікарня №1 — 35.
Крім того, упродовж шести місяців у 11 центрах трансплантації виконали 218 пересадок кісткового мозку (гемопоетичних стовбурових клітин), із них 42 — дітям.
Лідери за кількістю таких трансплантацій:
- НДСЛ “Охматдит” — 53 операції,
- Черкаський обласний онкологічний центр — 38,
- Національний інститут раку — 35.
Уже в п’яти медзакладах проводять алогенні трансплантації кісткового мозку — від родинного або неродинного донора:
- НДСЛ “Охматдит”,
- Черкаський онкоцентр,
- Київський міський центр нефрології та діалізу,
- Національний інститут раку,
- Перше медичне об’єднання Львова.
Станом на липень, у національному листі очікування на пересадку перебуває 3910 пацієнтів. З них:
- 2418 потребують пересадки нирок,
- 667 — печінки,
- 696 — серця,
- 55 — легень,
- 17 — комплексу «нирки-підшлункова залоза»,
- 17 — печінки-спліт,
- 40 — комплексу «серце-легені».