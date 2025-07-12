Гідність для кожного: як поки що нетиповий посуд запускають у Львові

Посуд, який комфортний для всіх
Над тим, як полегшити щоденну рутину людям з ампутацією рук, думають давно. Ще у ХХ столітті інженери й медики почали розробляти посуд для ветеранів, яким було складно тримати столове начиння.
Серед перших була тарілка Kettner Teller — її зробила німкеня Кеттнер для чоловіка, що не міг користуватися обома руками. Якийсь час про такі тарілки знали тільки реабілітологи й ерготерапевти, вони ж використовували цей посуд у роботі з пацієнтами.
Та у 2018 році Марі Руддек представила one-handed plate як університетський проєкт, що став основою компанії Frau Kettner.
Зараз їхній посуд продають по всій Європі, у Німеччині такі тарілки можуть виготовляти за приписом лікаря.
Що це за тарілка
Люди з обмеженою рухливістю часто змушені адаптуватися до звичайного посуду, який створений без урахування їхніх потреб. Саме тому спеціальні тарілки, адаптивні дошки й ергономічні аксесуари стають не просто предметами, а засобами повернення самостійності.
Напевно, найпопулярнішою позицією адаптивного посуду є one-handed plate. Це тарілка, якою зручно користуватись однією рукою.
Кілька особливостей конструкції такої тарілки:
- вищі бортики, завдяки яким їжу простіше розділяти чи набирати;
- на тарілці є штифти: між ними можна фіксувати продукти, щоб вони не ковзали; так їх зручно нарізати чи намазувати однією рукою;
- основа тарілки має силіконові накладки, завдяки яким посуд не ковзає.
Канонічна форма включає виступи і високий бортик. Та за побажаннями майстри можуть змінювати форму бортиків і робити виступи різної висоти.
Ерготерапевтка центру Superhumans Марія Косовська каже, що відгуків про найзручнішу модифікацію ще недостатньо, оскільки багато людей з інвалідністю намагаються обходитися без допоміжних засобів.
Марія зазначає, що така тарілка не є засобом реабілітації, тобто не слугує тимчасовим тренажером. Адаптивний посуд є асистивним пристроєм для людей, які втратили кінцівку або її функцію. Тобто такі тарілки стають частиною щоденної рутини і роблять прийоми їжі комфортнішими.
У реабілітаційному центрі Superhumans адаптивні тарілки доступні на кухонних куточках пацієнтів, кожен охочий може їх використовувати. З’явились там one-handed plates завдяки ініціативі Марисі Ярміл, лідерки групи Трапезних, і Тараса Маселка, керівника PR-відділу Холдингу емоцій !Fest.
Співпраця почалася з того, що представники холдингу запропонували допомогти з харчуванням пацієнтів центру. Спершу організували кейтеринг, з часом облаштували кухонний блок у самому центрі. Під час роботи спершу закупили адаптивні столові прибори (ложки, виделки), а потім задумались і над спеціальними тарілками. Оскільки в Україні їх придбати поки не так просто, вирішили виготовити самостійно.
Дизайнери холдингу разом з фахівцями центру попрацювали над дизайном і запустили виробництво. Спершу one-handed plates тестували й використовували лиш у Superhumans. Та після ряду вдосконалень тарілки вирішили поширити в закладах громадського харчування мережі !Fest. Тепер адаптивний посуд (тарілку та прибори) можна знайти у трапезних і ресторанах мережі у Львові.
Це запустило й інші процеси. У мережі ресторанів «Реберня» задумалися, що робити, коли тарілки в закладі використовують рідко, а потреба в комфорті для всіх відвідувачів залишається. Вони вирішили розробити власне рішення — спеціальну дошку для прийому їжі, яка дає можливість людям з різними протезами комфортно насолоджуватися стравами, розповідає бренд-менеджерка мережі Марта Касьянова.
Процес розробки
Над створенням дошки працювала команда, до якої входили ерготерапевтка зі Superhumans, дизайнер і кухарі ресторану. Спершу команда проаналізувала типи страв, складність їхнього споживання та що потрібно, аби їсти їх було комфортно.
Тоді дизайнер створив прототип, який почали тестувати. Люди з різними типами протезів пробували користуватися дошкою, ділилися враженнями від досвіду. На основі цих відгуків дизайн дошки коригували.
Що робить дошку зручною?
- Спеціальні металеві цвяшки для фіксації продуктів (м’яса, хліба, овочів), щоб їх було зручніше розділяти на шматки.
- Високий бортик, який утримує їжу.
- Силіконові ніжки, завдяки яким дошка не ковзає.
- Заглиблення під соус, щоб усе залишалося на місці.
Також розробили різні модифікації дошки, тож є варіант для однієї людини з бортиком і варіант для компанії без бортика, але зі зручними заглибленнями.
Окрім дошки, команда також розробила:
- Металеву шпажку з кільцем, яка легко фіксується у протезі.
- Спеціальні накладки на склянки, що допомагають утримувати їх.
- Ложки та виделки для кукси, які комфортно фіксуються і не ковзають.
Як зробити заклад більш інклюзивним без спеціального посуду
Ерготерапевтка Марія Косовська зауважує: не обов’язково купувати спеціальний посуд, щоб зробити свій заклад більш комфортним для всіх. Досить врахувати кілька моментів:
- виделки, ложки та столові ножі мають бути легкими, з широкою і пласкою ручкою. Таку ручку простіше захопити протезом чи зафіксувати на куксі;
- тарілки мають бути з достатньо високими та крутими бортиками, щоб до них можна було підсунути і наколоти чи зачерпнути їжу;
- важливо, щоб тарілка не ковзала по столі чи скатертині. Для цього досить поставити під неї силіконовий килимок.
Це прості речі, які зроблять простір зручнішим для багатьох людей.