Гідність для кожного: як поки що нетиповий посуд запускають у Львові

І в Україні через війну більшає людей, яким через фізичний стан потрібна допомога в щоденній рутині. Тож питання інклюзії на всіх рівнях стає не просто важливим, а необхідним. І один з найважливіших напрямків — це споживання їжі.

Звучить дивно, правда? Та це реальність людей, у яких церебральний параліч, наслідки інсульту, ампутація, хвороба Паркінсона чи інші стани, які впливають на рухливість.

А тепер уявіть: раптом кожен прийом їжі стає викликом, бо ваші моторні навички погіршились або зовсім зникли. І звичайна трапеза стає задачею на логіку: як розташувати продукти так, щоб їх узяти, не розкидавши по столу?

Те саме з приборами: ми не звертаємо на них уваги, бо давно і легко користуємося ними.

Посуд привертає увагу в кількох випадках: коли він особливої форми чи кольору (улюблена тарілка, незвична подача в ресторані) або коли він незручний.

Їжа — одна зі щоденних потреб кожного. Ми снідаємо, обідаємо, проводимо час за кавою з друзями чи колегами, вечеряємо з рідними чи наодинці. І часто не помічаємо, наскільки автоматичним для нас є процес споживання їжі: берете тарілку, прибори, сідаєте і їсте.

Посуд, який комфортний для всіх

Над тим, як полегшити щоденну рутину людям з ампутацією рук, думають давно. Ще у ХХ столітті інженери й медики почали розробляти посуд для ветеранів, яким було складно тримати столове начиння.

Серед перших була тарілка Kettner Teller — її зробила німкеня Кеттнер для чоловіка, що не міг користуватися обома руками. Якийсь час про такі тарілки знали тільки реабілітологи й ерготерапевти, вони ж використовували цей посуд у роботі з пацієнтами.

Фото: ProSieben/Віллі Вебер Марі Руддек із розробленою нею тарілкою для людей, які втратили руку або її функцію.

Та у 2018 році Марі Руддек представила one-handed plate як університетський проєкт, що став основою компанії Frau Kettner.

Зараз їхній посуд продають по всій Європі, у Німеччині такі тарілки можуть виготовляти за приписом лікаря.

Що це за тарілка

Люди з обмеженою рухливістю часто змушені адаптуватися до звичайного посуду, який створений без урахування їхніх потреб. Саме тому спеціальні тарілки, адаптивні дошки й ергономічні аксесуари стають не просто предметами, а засобами повернення самостійності.

Напевно, найпопулярнішою позицією адаптивного посуду є one-handed plate. Це тарілка, якою зручно користуватись однією рукою.

Фото: надано рестораном «Реберня»

Кілька особливостей конструкції такої тарілки:

вищі бортики, завдяки яким їжу простіше розділяти чи набирати;

на тарілці є штифти: між ними можна фіксувати продукти, щоб вони не ковзали; так їх зручно нарізати чи намазувати однією рукою;

основа тарілки має силіконові накладки, завдяки яким посуд не ковзає.

Канонічна форма включає виступи і високий бортик. Та за побажаннями майстри можуть змінювати форму бортиків і робити виступи різної висоти.

Фото: надано рестораном «Реберня»

Ерготерапевтка центру Superhumans Марія Косовська каже, що відгуків про найзручнішу модифікацію ще недостатньо, оскільки багато людей з інвалідністю намагаються обходитися без допоміжних засобів.

Марія зазначає, що така тарілка не є засобом реабілітації, тобто не слугує тимчасовим тренажером. Адаптивний посуд є асистивним пристроєм для людей, які втратили кінцівку або її функцію. Тобто такі тарілки стають частиною щоденної рутини і роблять прийоми їжі комфортнішими.

У реабілітаційному центрі Superhumans адаптивні тарілки доступні на кухонних куточках пацієнтів, кожен охочий може їх використовувати. З’явились там one-handed plates завдяки ініціативі Марисі Ярміл, лідерки групи Трапезних, і Тараса Маселка, керівника PR-відділу Холдингу емоцій !Fest.

Співпраця почалася з того, що представники холдингу запропонували допомогти з харчуванням пацієнтів центру. Спершу організували кейтеринг, з часом облаштували кухонний блок у самому центрі. Під час роботи спершу закупили адаптивні столові прибори (ложки, виделки), а потім задумались і над спеціальними тарілками. Оскільки в Україні їх придбати поки не так просто, вирішили виготовити самостійно.

Фото: надано рестораном «Реберня»

Дизайнери холдингу разом з фахівцями центру попрацювали над дизайном і запустили виробництво. Спершу one-handed plates тестували й використовували лиш у Superhumans. Та після ряду вдосконалень тарілки вирішили поширити в закладах громадського харчування мережі !Fest. Тепер адаптивний посуд (тарілку та прибори) можна знайти у трапезних і ресторанах мережі у Львові.

Це запустило й інші процеси. У мережі ресторанів «Реберня» задумалися, що робити, коли тарілки в закладі використовують рідко, а потреба в комфорті для всіх відвідувачів залишається. Вони вирішили розробити власне рішення — спеціальну дошку для прийому їжі, яка дає можливість людям з різними протезами комфортно насолоджуватися стравами, розповідає бренд-менеджерка мережі Марта Касьянова.

Фото: надано рестораном «Реберня»

Процес розробки

Над створенням дошки працювала команда, до якої входили ерготерапевтка зі Superhumans, дизайнер і кухарі ресторану. Спершу команда проаналізувала типи страв, складність їхнього споживання та що потрібно, аби їсти їх було комфортно.

Тоді дизайнер створив прототип, який почали тестувати. Люди з різними типами протезів пробували користуватися дошкою, ділилися враженнями від досвіду. На основі цих відгуків дизайн дошки коригували.

Що робить дошку зручною?

Спеціальні металеві цвяшки для фіксації продуктів (м’яса, хліба, овочів), щоб їх було зручніше розділяти на шматки.

Високий бортик, який утримує їжу.

Силіконові ніжки, завдяки яким дошка не ковзає.

Заглиблення під соус, щоб усе залишалося на місці.

Також розробили різні модифікації дошки, тож є варіант для однієї людини з бортиком і варіант для компанії без бортика, але зі зручними заглибленнями.

Фото: надано рестораном «Реберня»

Окрім дошки, команда також розробила:

Металеву шпажку з кільцем, яка легко фіксується у протезі.

Спеціальні накладки на склянки, що допомагають утримувати їх.

Ложки та виделки для кукси, які комфортно фіксуються і не ковзають.

Як зробити заклад більш інклюзивним без спеціального посуду

Ерготерапевтка Марія Косовська зауважує: не обов’язково купувати спеціальний посуд, щоб зробити свій заклад більш комфортним для всіх. Досить врахувати кілька моментів:

виделки, ложки та столові ножі мають бути легкими, з широкою і пласкою ручкою. Таку ручку простіше захопити протезом чи зафіксувати на куксі;

тарілки мають бути з достатньо високими та крутими бортиками, щоб до них можна було підсунути і наколоти чи зачерпнути їжу;

важливо, щоб тарілка не ковзала по столі чи скатертині. Для цього досить поставити під неї силіконовий килимок.

Це прості речі, які зроблять простір зручнішим для багатьох людей.