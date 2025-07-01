«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаЗдоров'я

Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ

Із 1692 рішень МСЕКів про присвоєння інвалідності посадовцям 445 уже скасували.

Уже 445 рішень про інвалідність посадовцям скасували, найбільше – митникам, – МОЗ
Двом прокурорам та двом посадовцям МСЕК повідомили про підозру через отримання інвалідності
Фото: Офіс генпрокурора

Міністерство охорони здоров’я спільно з правоохоронцями перевіряють рішення медико-соціальних експертних комісій (МСЕК, яких уже не існує з 1 січня 2025 року) щодо посадовців, повідомляє МОЗ.

До перевірки включені наразі 2630 справ посадовців з понад 70 держорганів, яким встановили інвалідність. Дані ці дали 

Служба безпеки, Державне бюро розслідувань та Офіс Генпрокурора.

Центр оцінювання функціонального стану особи (нова структура, яка виникла замість центрального МСЕКу) вже розглянув 1692 справи. 445 рішень МСЕКів уже скасував. Ще 423 посадовців викликали на дообстеження.

У 226 випадках змінили групу інвалідності, ще у 60 – змінили термін встановлення інвалідності. 

Найбільше посадовців, яким встановили інвалідність і по яких ідуть перевірки, це:

  1. Державна митна служба – 810 справ, із яких 369 уже розглянуто, 129 рішень скасовані, у 78 випадках – рішення змінене;

  2. Державна податкова служба – 518 справ, із яких 291 розглянуто, 90 рішень скасовано, 64 - змінено;

  3. Органи прокуратури – 448 справ, із яких 203 вже розглянуто, 80 рішень скасовано, у 45 випадках рішення змінено, 121 людину викликали на дообстеження.

Нагадаємо, перевірки проводять на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 22 жовтня 2024 року «Щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням під час встановлення інвалідності посадовим особам державних органів». Для перевірок МОЗ створило спільну з правоохоронцями міжвідомчу робочу групу. 

З 1 січня 2025 року в Україні замість МСЕК запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування людини. 

Станом на 4 червня до системи вже завели понад 254 тисячі справ: 46 289 із них – оцифровані матеріали, передані від МСЕК, 

а 208 450 — нові електронні направлення, сформовані лікуючими лікарями. Уже розглянуто понад 220 тисяч справ (222 258). Систему забезпечують 1422 експертні команди у медзакладах, це 6896 фахівців. 

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies