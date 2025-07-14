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Вода на понад 20% пляжів в Україні не відповідає санітарним нормам. МОЗ оновив список, де можна купатися і де не бажано

Понад п’ята частина проб води, відібраних у межах офіційних пляжних зон в Україні, не відповідає санітарним нормам. 

Вода на понад 20% пляжів в Україні не відповідає санітарним нормам. МОЗ оновив список, де можна купатися і де не бажано
Фото: телеграм / Олег Кіпер

Із 112 проб, досліджених на мікробіологічні показники, 23 (20,5%) мали перевищення індексу лактозопозитивних кишкових паличок. Також із 92 проб, перевірених на хімічні показники, у 32 (34,8%) зафіксовано невідповідність чинним санітарним вимогам.

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Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України з посиланням на результати лабораторного контролю за період з 4 по 10 липня 2025 року.

Де купатися дозволено

За даними МОЗ, станом на 11 липня якість води у низці регіонів відповідає встановленим нормам.

  • Київ — у Дніпровському районі у межах пляжів «Венеція», «Веселка», «Дитячий», «Золотий», «Молодіжний» на річці Дніпро та «Тельбін». Водночас офіційно пляжний сезон у Києві не відкритий.
  • Волинська область — у межах пляжів міст Луцька, Нововолинська, селища Любешева, пляжів загального користування у Шацькій ОТГ Ковельського району на озері Світязь та в урочищі Гряда, міста Ковель на річкі Турія.
  • Дніпропетровська область — у межах пляжів «Парк культури та відпочинку Придніпровський», «Сагайдак» та на Монастирському острові міста Дніпра, пляжу міста Зеленодольськ. Водночас пляжі на Дніпропетровщині офіційно не відкриті.
  • Івано-Франківська область – у межах пляжів Івано-Франківська та селища Поляниця Яремчанської міської ради.
  • Київська область — у межах міського пляжу в Переяславі. Водночас пляжі на Київщині офіційно не відкриті.
  • Кіровоградська область — на пляжі «Гайворонський» міста Гайворон на річці Південний Буг, у селищі Вільне Світловодського району на озері «Голубе», на пляжах селища Новоархангельськ Голованівського району на річці Синюха, на пляжі «Світловодський» у місті Світловодськ на річці Дніпро.
  • Львівська область — у межах пляжів у містах Моршин та Перемишляни, міста Золочів на озері Молодіжне, на річці Верещиця в селі Верещиця Яворівського району, селищах Коросне, Давидів, Підберізці, Брюховичі.
  • Миколаївська область — у межах пляжів міст Первомайськ, Нова Одеса на річці Південний Буг. Водночас на водних об’єктах Миколаївщини заборонено купатися відповідно до розпорядження ОВА.
  • Одеська область — у межах пляжів Одеси «Ланжерон», «Відрада», «Лузанівка», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану; в Одеському районі — у межах пляжів села Сичавка Південнівської ОТГ; «Загар» та «Лагуна» у селі Грибівка Дальницької ОТГ; у Білгород-Дністровському районі у селищі Затока, сіл Курортне, Велика Балабанівка, пляжів «Росєйка» і «Катранка» у селищі Сергіївка; в Ізмаїльському районі — у селі Приморське та місті Чорноморськ (центральний пляж). Станом на 10.07.2025 у м. Одеса на 7 міських пляжах («Ланжерон», «Відрада», «Дельфін», «Аркадія», 10 станція Великого Фонтану, 13 станція Великого Фонтану, 16 станція Великого Фонтану) відкриті та функціонують 27 орендних приватних пляжів. Також відкрито 2 пляжі в Одеській області: один пляж у місті Чорноморськ («Центральний») та один в Ізмаїльському районі у селищі Приморське. У Білгород-Дністровському районі пляжі не відкрито.
  • Полтавська область — у Полтавському районі: на пляжах міста Кобеляки, селищ Білики та Нові Санжари на річці Ворскла, села Світлогірське на Кам’янському водосховищі, у місті Гадяч на річці Псел та у місті Миргород на річці Хорол, пляжах міста Кременчук на ріці Дніпро та річці Сухий Кагамлик.
  • Рівненська область — у місті Дубровиця Сарненського району на річці Горинь; села Обарів та селищ Гоща Рівненського району, Млинів Дубенського району.
  • Тернопільська область – на пляжі у місті Тернопіль; у межах пляжу в місті Хоростків Чортківського району біля урочища Дубина Чортківського району.
  • Хмельницька область – у межах пляжу вілли «Дві ріки» у селищі Велика Слобідка Кам’янець-Подільського району на річці Мукша, міського пляжу в місті Ізяслав на річці Горинь, міського пляжу в місті Славута на річці Богушівка, містах Красилів, Старокостянтинів, Шепетівка, Полонне на річц Хомора.
  • Черкаська область — у межах пляжів міст Черкаси та Багачеве.
  • Чернівецька область – у межах пляжів міста Великий Кучурів, селищ Бояни та Магала Чернівецького району.
  • Чернігівська область — у межах міського пляжу «Золотий берег» Чернігова.

Де не можна купатися

Станом на 11 липня не можна купатися через невідповідність якості води:

Київ:

– за мікробіологічними показниками: пляжі «Передмістна слобідка» і «Центральний» на Дніпрі, у Деснянському районі – пляжі «Троєщина» на річці Десенка та «Чорторий» у парку «Муромець», в Оболонському районі — «Острів Оболонь»;

– за хімічними показниками – у Дніпровському районі пляж «Райдуга»; пляжі «Галерний» у Голосіївському районі, «Вербний» та «Пуща-Водиця» на 5-7 лінії в Оболонському районі.

Вінницька область:

  – за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі «Хімік», «Гонти», «Центральний» у Вінниці на річці Південний Буг.

Дніпропетровська область:

– за хімічними показниками: пляжі у містах Верхньодніпровськ і Павлоград, у межах дитячого пляжу міста Самар, у зоні набережної міста Кам’янське;

– за мікробіологічними і хімічними показниками: пляжі у місті Жовті Води; – за мікробіологічними показниками: у місті Кривий Ріг на річці Інгулець та річці Саксагань.

Житомирська область:

– за хімічними показниками: дитячий та дорослий пляж у Гідропарку в Житомирі на річці Тетерів;

– за мікробіологічними та хімічними показниками: пляжі у місті Звягель на вулиці Богуна (річка Случ), Коростень (річка Уж).

Київщина:

– за хімічними показниками: пляж дитячий «Чайка» у селищі Чайка Обухівського району;

– за мікробіологічними показниками: міський пляж «Центральний» у Білій Церкві.

Львівська область:

  – за хімічними показниками: озеро Задорожнє села Вербіж Миколаївської ОТГ.

Миколаївська область:

  – за хімічними показниками: пляж у Південноукраїнську, пляж «Стрілка» в Миколаєві (річці Інгул), а також пляж «Чайка» у Миколаєві на Дніпро-Бузькому лимані.  

Рівненська область:

  – за хімічними показниками: міський пляж у Рівному (озері Басів Кут), пляжі міста Здолбунів на річці Устя та ставі Малопроточному.

Хмельницька область:

– за мікробіологічними показниками: пляж міста Нетішин;

– за мікробіологічними та хімічними показниками: міський пляж у Хмельницькому.

Чернівецька область:

  – за мікробіологічними показниками: міський пляж у Чернівцях.

У Закарпатській, Одеській та Сумській областях офіційно зареєстровані річкові пляжі відсутні. Інформацію про якість води у місцях відпочинку біля водойм рекреаційного та оздоровчого призначення можна знайти на сайтах обласних установ або у місцевих медіа.

У зв’язку з воєнною ситуацією у 2025 році в Донецькій, Запорізькій, Харківській та Херсонській областях місцеві органи виконавчої влади не відкриватимуть зони відпочинку на водних об’єктах.

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