Чому ми можемо підсісти на судинозвужувальні краплі для носа та як побороти цю залежність

Залежність від крапель для носа називається медикаментозним ринітом. І я не одна: є дослідження , яке каже, що про цю проблему повідомляли від одного до дев'яти відсотків пацієнтів отоларингологів.

Кілька років тому після ковіду мій ніс остаточно підняв лапки й відмовився дихати. Мені пощастило потрапити до лора, який спеціалізується на проблемі залежності від судинозвужувальних крапель. Кілька місяців терапії — і в торбинці більше немає крапель для носа. Як і параної, що можу забути їх узяти.

Проте за самостійним скасуванням крапель стоять сильний набряк, сльозотеча, головний біль і безсоння. Я не змогла це витримати і махнула рукою: усе ж нормально, аби тільки краплі завжди були зі мною.

Підсіла після тривалого гаймориту. Спочатку тільки на ніч, щоб точно проспати без закладеного носа. Потім зранку для профілактики. Через кілька місяців ніс припинив дихати самостійно, вимагаючи дози. Тоді ще не було чітких алгоритмів лікування цієї залежності. Отоларингологи, до яких я зверталась, казали: «Ви це припиняйте. Силу волі в кулак!».

Що я завжди носила в торбинці? Гаманець, ключі, помаду і… краплі для носа. Перші три пункти могла забути чи загубити. Краплі — ніколи. Я 17 років мала залежність від судинозвужувальних крапель.

Фото: надано Анастасією Коломієць лікарка-отоларингологиня Анастасія Коломієць

Чому ми підсідаємо на краплі

«Після хвороби ніс певний час ще повноцінно не виконує свою функцію дихання, — пояснює вона. — Тому люди помилково застосовують краплі, щоб полегшити дихання. Так, наче хвороба триває. У нормальному стані наш ніс почергово змінює дихання різними половинами носа: поки одна ніздря дихає повноцінно, друга дихає на 70 %. На судинозвужувальних краплях ніс починає дихати на всі 120 %».

Саме на ефекті надприродного дихання і формується залежність, продовжує Анастасія: «Розуміння про залежність приходить приблизно після місяця використання: коли хвороба наче минула, але краплі ще “потрібно” крапати. Пацієнти зазначають, що флакони з краплями в них всюди: під подушкою, у кожній кишені та сумці. Не виходять з дому без “чарівних” ліків».

За даними Conversation, більшість спреїв від закладеності носа містять такі речовини, як оксиметазолін, ксилометазолін або фенілефрин. Вони впливають на чутливі до адреналіну рецептори в кровоносних судинах слизової оболонки носа, спричиняючи їхнє звуження. У результаті набряк слизової оболонки носа зменшується, що відкриває дихальні шляхи та забезпечує майже миттєве полегшення.

Основні речовини судинозвужувальних крапель (ксилометазолін, оксиметазолін, фенілефрин, нафазолін) чимось схожі на сигаретний нікотин: вони вбудовуються у функціонування організму, тому залежність є фізичною. Лікарка пояснює, що ці краплі прямо впливають на судини слизової оболонки носа.

Слизова може скорочуватися, якщо потрібно. Та внаслідок впливу препаратів скорочення відбувається постійно. Ніс звикає до такого стану і починає потребувати крапель як своєрідного допінгу: «Доза не надходить — носові раковини набрякають, дихання утруднюється. Тому застосування судинозвужувальних має бути суворо за призначенням і тривати не довше ніж п'ять днів».

Фото: illinoisrecoverycenter.com

Ніс не дихав — викликала швидку

Після тривалого використання крапель носові раковини видозмінюються. Тому лікарі можуть пропонувати оперативне втручання: вилучення зміненої слизової оболонки. Операцію можуть виконувати лазером, скальпелем чи ультразвуком.

Таке втручання вважають нескладним, і через кілька днів пацієнт може їхати додому. Повна реабілітація триває кілька місяців. Та якщо, крім фізичної, є психологічна залежність, людина може знову підсісти після першої ГРВІ.

Тому Анастасія надає перевагу медикаментозному лікуванню: «Якось до мене звернулась дівчина, якій уже видали направлення на оперативне втручання. Після кількох років на краплях у неї зʼявився інтенсивний набряк слизової носа. Уявіть, судинозвужувальні допомагали лише на 20–30 хвилин! Ніс не дихав тотально. Вона не могла працювати… Одного разу їй через це стало настільки погано, що викликала швидку. Медики зробили їй інʼєкцію гормонального препарату. На кілька діб стало легше. Далі вона сама почала робити уколи цього препарату. Через два місяці в неї змінився гормональний фон і значно збільшилася вага. А проблеми з носом не минули».

Лікарці вдалось її вилікувати без операції через правильно дібране медикаментозне лікування.

Кишенькові гроші на краплі

Ще одна вагома причина, через яку так багато залежних від крапель для носа — це применшення проблеми, бо «це ж не наркотики і навіть не алкоголь». Але поведінка залежної від крапель людини схожа на поведінку наркозалежної. Наприклад, вона може приховувати використання крапель від найближчих родичів.

Лікарка пригадує ще один кейс: дівчина, 13 років, рік безперервно використовувала краплі. Батьки давали їй кошти на булочку до школи, а вона на них купувала краплі. Мама дізналася про це тільки під час прийому і була шокована. Завдяки дібраним лікам вдалося вилікувати підлітку теж без операції.

У Франції судинозвужувальні краплі неможливо купити без рецепта. Проте в інших країнах світу вони доступні у вільному продажу. У нас теж. Лікарка розповідає, що з її досвіду крапельнозалежних пацієнтів більшає. Вільний продаж без рецептів сприяє цьому, бо нема усвідомлення небезпеки: «Кожен лор, який поважає себе, має доносити цю інформацію пацієнтам. Добре, що про цей вид залежності дедалі більше говорять у ЗМІ й у соцмережах».