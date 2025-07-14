Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів, призначених за програмою МОЗ для важкохворих людей

Правоохоронці викрили масштабну схему заволодіння посадовцями низки закладів охорони здоров’я мільйонів бюджетних коштів, виділених на допомогу тяжкохворим пацієнтам.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Під час досудового розслідування правохоронці встановили, що посадовці закладів охорони здоров’я під час реалізації бюджетної програми "Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення", заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Фото: ОГП

Головним розпорядником програми є Міністерство охорони здоров’я України, підкреслюють у Генпрокуратурі.

"Зокрема, заклади охорони здоров’я, які уклали договори з НСЗУ для надання медичних послуг у рамках Програми медичних гарантій у 2024 році заволоділи мільйонами бюджетних коштів, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров’я", — ідеться у повідомленні.

У межах досудового розслідування кримінального провадження за ч. 5, ст. 191 КК України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, детективи БЕБ та працівники ДСР Нацполіції провели ряд обшуків за місцями роботи та проживання лікарів, під час яких виявлено та вилучено документи, які стали підставою для нарахування та виплати лікарям грошових коштів за 2024 рік за нібито надані медичні послуги пацієнтам, які фактично не надавались.

Фото: ОГП

Йдеться про мільйонні суми бюджетних коштів. Перевіряється причетність посадових осіб Національної служби здоров’я України та МОЗ України до вчинення зазначених злочинів.

Також тривають слідчі дії з метою перевірки причетності до згаданої схеми заволодіння бюджетними коштами інших медичних закладів, які надавали аналогічні послуги.

Досудове розслідування триває.