ОГП: на Буковині у розтраті 23 мільйонів держкоштів підозрюють 9 посадовців

Прокурори викрили чергові схеми розкрадання держкоштів посадовцями у Чернівецькій області. Цього разу підозри у розтраті бюджетних коштів та зловживанні владою зі збитками у майже 23 мільйони гривень отримали дев’ять посадовців.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Прокурори Чернівецької обласної прокуратури за результатами досудових розслідувань у низці кримінальних проваджень повідомили про підозру ще дев’ятьом посадовцям органів місцевого самоврядування, керівникам комунальних і державних установ, які причетні до розтрати бюджетних коштів, зловживання службовим становищем, а також незаконного видобування корисних копалин", — ідеться у повідомленні.

Фото: ОГП

Зокрема, заступник начальника Львівської філії Центру державного земельного кадастру за підробленими документами розробив технічну документацію, внаслідок чого з комунальної власності незаконно вибули земельні ділянки. Збитки перевищують 10 млн грн.

Виконувач обов’язків директора "Буковинська державна сільськогосподарська дослідна станція" НААН України – реалізовував сільгосппродукцію за цінами, нижчими за ринкові. Збитки – 5,2 млн грн.

Фото: ОГП

Директор комунального підприємства Сокирянської міської ради організував незаконний видобуток вапняку та розтратив бюджетні кошти. Збитки оцінено у 5 млн грн.

Колишній керівник національного природного парку "Хотинський", заволодів бюджетними коштами при виплаті премій та надбавок. Сума збитків — понад 385 тис грн.

Голова Чудейської територіальної громади допустив розтрату понад 866 тис грн бюджетних коштів під час будівництва футбольного майданчика зі штучним покриттям.

Депутат Заставнівської міської ради, який тимчасово очолював відділ освіти, культури, молоді та спорту, допустив розтрату понад 280 тис грн при капітальному ремонті харчоблоку місцевого закладу освіти.

Депутат та генеральний директор КНП "Кіцманська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" організував закупівлю настінних кондиціонерів за завищеною вартістю. Збитки – 370 тис грн.

Фото: ОГП

Директор Глибоцького професійного ліцею допустив розтрату понад 320 тис грн при закупівлі послуг ремонту гуртожитку для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Колишній начальник управління Чернівецької ОДА шляхом завищення вартості будівельних робіт з берегоукріплення річки Черемош спричинив збитки на суму понад 430 тис грн.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 4, 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190, ч. 4 ст. 240, ст. 209, ч. 2, 3 ст. 27 ст. 190, КК України.

Загальна сума встановлених збитків у цих кримінальних провадженнях становить майже 23 млн грн.

Наразі прокуратура готує клопотання про обрання запобіжних заходів та відсторонення підозрюваних від займаних посад.