Екскерівника Держгеокадастру на Хмельниччині підозрюють у незаконному виділенні землі

Повідомили про підозру екскерівнику Держгеокадастру на Хмельниччині

Працівники ДБР повідомили ще одну підозру колишньому очільнику Держгеокадастру у Хмельницькій області.

Як пише пресслужба ДБР, його незаконні дії призвели до збитків державі майже 2 млн 500 тис. грн.

Зазначається, що у 2021 році посадовець незаконно оформив документи для передачі у приватну власність земель Борисівської сільської ради Шепетівського району. Однак ці землі є власністю територіальної громади і тому не могли відчужуватися рішенням колишнього посадовця.

Загалом підготували та видали 27 наказів щодо передачі підставним особам ділянок на загальну площу у 49 га загальною вартістю 2,4 млн гривень. Зрештою землі перейшли у володіння до двох осіб, а вже у 2023 році на цій території почав функціонувати кар’єр із видобування піску, гравію, глин і каоліну.

Наразі вирішують питання щодо арешту цих ділянок та повернення їх у власність громади, а також можливість відшкодування збитків державі.

Ексчиновнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою) та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення за попередньою змовою групою осіб).

Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк до 6 років.

У Бюро нагадали, що колишній очільник Держгеокадастру у Хмельницькій області є фігурантом ще кількох розслідувань. Загалом викрили протиправну видачу посадовцем підставним особам 135 га на загальну суму понад 6,5 млн грн.