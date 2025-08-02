​Українські прокурори заочно повідомили про підозру губернатору Воронєзької області РФ

Його звинувачують у фінансування військових РФ, які воюють проти України.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру губернатору Воронєзької області РФ Олександру Гусєву, який фінансував військових РФ, що воюють проти України.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

"Органи прокуратури України заочно повідомили про підозру губернатору Воронезької області рф у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України в порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 1 ст. 110-2 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що російський чиновник фінансово та матеріально забезпечував військовослужбовців зс РФ, які ведуть бойові дії проти ЗСУ на території України.

Зокрема, він організував передачу квадрокоптерів, портативних радіостанцій, генераторів, автомобілів, приладів нічного бачення, а також забезпечив виділення коштів з резервного фонду уряду Воронезької області для осіб, які беруть участь у бойових діях проти Сил оборони України.

З жовтня 2022 року він перебуває під санкціями в Україні. У 2022–2023 роках його включили до санкційних списків США, Канади, Великої Британії, Європейського Союзу, Швейцарії, Австралії, Нової Зеландії.