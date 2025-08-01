У в’язницю через виправдання війни у TikTok: львів’янин отримав вирок

Засуджений упродовж 2024 року створював відеороліки, у яких висловлював любов і пошану до громадян РФ та особисто до президента держави-агресора.

Мешканця Львова, який у TikTok виправдовував збройну агресії Росії, засудили до 7 років за гратами. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

“За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури суд визнав мешканця м. Львова у виправдовуванні, визнанні правомірною збройної агресії рф проти України (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України) та засудив до 7 років позбавлення волі”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Прокурори у суді довели, що засуджений упродовж 2024 року створював відеороліки, у яких висловлював любов і пошану до громадян РФ та особисто до президента держави-агресора, та поширював їх у соціальній мережі TikTok.

Також, чоловік підтримував перебування російських збройних сил на території України та переконував у правомірності нападу Москви на Україну.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України.