Незаконно вибодували 50 тисяч тонн піску та супіску.

У Кіровоградській області припинили злочинні оборудки з видобутку піску зі збитками сумою 53 мільйони гривень. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Серед організаторів — депутат облради від забороненої “ОПЗЖ”.

Факти масштабного незаконного видобутку піску викрито та задокументовано у двох районах Кіровоградської області.

У кримінальних провадженнях фігурують:

директор ДП “Завод залізобетонних виробів” – депутат Кіровоградської обласної ради від забороненої політичної партії “ОПЗЖ”,

керівник та головний інженер, заснованого ним товариства з обмеженою відповідальністю,

директор приватного підприємства.

Прокурори Кіровоградської обласної та Кропивницької окружної прокуратур повідомили їм про підозру у незаконному видобуванні корисних копалин місцевого значення у великих розмірах та вчиненому у складі організованої групи (ч. 3, 4 ст. 240 КК України).

У межах слідства встановлено, що депутат облради, який очолює державне підприємство, створив організовану групу, куди увійшли двоє посадовців підконтрольного йому ТОВ.

Упродовж серпня-листопада 2024 року вони налагодили незаконне видобування корисних копалин із акваторії річки Дніпро в Олександрійському районі. За цей період видобуто 34 тисячі тонн піску, що орієнтовно дорівнює об’ємам майже 500 залізничних вагонів. Завдані збитки сягають понад 23 млн гривень.

Аналогічний факт незаконного видобутку піску встановлено на території села Первозванівка Кропивницького району. Директор малого підприємства у формі ТОВ із червня до вересня 2024 року організував незаконний видобуток 16 тисяч тонн піску та супіску. Збитки від протиправної діяльності оцінено у майже 30 млн гривень.