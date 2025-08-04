ОВА: за минулий тиждень унаслідок російських обстрілів на Харківщині загинули 9 цивільних

Протягом минулого тижня від ворожих ударів постраждали щонайменше 44 населені пункти Харківської області. Унаслідок ворожих атак постраждали 35 людей, 9 загинули.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів постраждали 35 людей, серед них – 4 дітей: 6-річна дівчинка і 9-річний, 10-річний та 5-місячний хлопчики. На жаль, 9 людей загинуло. Ще одна людина загинула внаслідок вибуху боєприпасу, 3 людей постраждали", – ідеться у повідомленні.

Російська армія активно застосовувала по Харківщині різні види озброєння:

2 ракети ЗРК С-300;

94 некеровані авіаційні ракети;

35 КАБ;

23 БпЛА типу «Шахед»;

40 БпЛА типу «Герань-2»;

5 БпЛА типу «Ланцет»;

8 БпЛА типу «Молнія»;

18 fpv-дронів;

4 БпЛА (тип встановлюється).

Унаслідок російських обстрілів руйнувань зазнала цивільна інфраструктура Ізюмського району, там пошкоджено щонайменше 24 приватні будинки, 2 магазини, пошту, складське приміщення, 2 пожежні автомобілі, 4 цивільні автомобілі, 2 господарчі споруди, гараж.

Також пошкодження зафіксовані у Куп'янському районі: 3 багатоквартирні і 6 приватних будинків, недіючий дитячий інтернат, 2 складські приміщення, підприємство, 2 нежитлові будівлі, гараж, сільськогосподарське поле на площі 3 гектари.

У Харкові минулого тижня ворог пошкодив 3 багатоквартирні будинки, магазин, кафе, автомийку, 4 автомобілі, нежитлову будівлю.