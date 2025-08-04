СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
СБУ заперечує інформацію УП, що детектива НАБУ Магамедрасулова затримали через політичні мотиви
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
Інша логіка, інші емоції: що таке синдром Аспергера, про який активно говорять
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
За понад 2 млн українців держава зараз платить сімейним лікарям нуль. НСЗУ шукає рішення
У Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
ВідеоУ Раді — скандал через непристойний жест. “ЄС” вимагає покарати нардепа “Батьківщини” Сергія Власенка
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Квитки через “Дію”: чому Укрзалізниця порушує наші права?
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Валерій Залужний: «Два основні фактори майбутньої війни — демографія і економіка»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
Диригент Вадим Яценко: «Зараз у нашого хору момент буму, але це тимчасово»
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
«На власні очі бачила, як дівчина вистрибнула з вікна 9-го поверху»: Київ оговтується після масованого обстрілу росіян
Епіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Новини компанійЕпіцентр розмістив на поштоматах історії про неймовірних українців
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
Kernel виходить з Варшавської біржі: що відбувається з найбільшим агроекспортером України
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський зустрівся з військовими на Вовчанському напрямку і заслухав доповіді командирів

Президент пообіцяв, що всі порушені питання будуть опрацьовані.

Зеленський зустрівся з військовими на Вовчанському напрямку і заслухав доповіді командирів
Зеленський зустрівся з військовими на Вовчанському напрямку
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський відвідав військових на Вовчанському напрямку - воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону 57-ї бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка - і заслухав доповіді командирів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента. 

Командир ОТУ "Харків" Михайло Солімчук, командир бригади Євген Солодаєв і командир батальйону Сергій Супрун доповіли про оборону Вовчанська, бої за агрегатний завод та інші позиції, динаміку боїв за останній час, а також про участь у війні проти України найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки.

Президент подякував захисникам за те, що вони тримають Вовчанський напрямок, і відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, "За мужність" ІІІ ступеня і медалями "За військову службу Україні". 

"Дякую за те, що боретесь, воюєте, служите своїй державі, українському народові. Дякую вам за службу, за те, що поважаєте тих, хто поруч, захищаєте їх. Дякую за те, що тримаєте нашу державу. Це дуже непросто, дуже складно. Я думаю, що ніхто навіть не уявляє, наскільки це важко. Для мене честь сьогодні бути тут, у вашій бригаді, особисто потиснути вам руку й нагородити", – сказав Зеленський.

Фото: Офіс президента

Він обговорив із командирами батальйонів застосування на полі бою різних типів дронів, забезпечення ними, зокрема шляхом прямого фінансування бригад, і залучення до війська добровольців у межах "Контракту 18–24".

Військові розповіли про актуальні потреби підрозділів, а також запропонували свої варіанти вирішення проблемних питань. Зеленський пообіцяв, що всі порушені питання будуть опрацьовані.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies