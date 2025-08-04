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Окупанти завдали артилерійських ударів по Костянтинівці, є пошкодження

Пошкоджені будинки і будівля школи.

Окупанти завдали артилерійських ударів по Костянтинівці, є пошкодження
Фото: Сергій Горбунов

Російська армія вдарила зі ствольної артилерії по Костянтинівці на Донеччині. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов.

"Сьогодні ближче до обіду місто Костянтинівка зазнало ворожого обстрілу зі ствольної артилерії. Унаслідок обстрілу постраждалих серед населення немає. Водночас зафіксовано пошкодження кількох об’єктів цивільної інфраструктури", — ідеться у повідомленні.

Пошкоджені фасади багатоповерхівок і приватного будинку, будівлю Костянтинівської загальноосвітньої школи, а також газопроводи.

Горбунов закликав жителів міста евакуюватися.
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