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Третій армійський корпус отримав 150 км фронту і вже впливає на хід війни, – Білецький

Плацдарм зʼєднання — останній рубіж оборони північного Донбасу і Харківщини.

Третій армійський корпус отримав 150 км фронту і вже впливає на хід війни, – Білецький
Андрій Білецький

Третій армійський корпус тримає близько 150 км –– це 12% або 1/8 частина всієї лінії фронту. Зараз зʼєднанняпроводить масштабну оборонну операцію на Борівському і Лиманському напрямках, повідомив командир корпусу Андрій Білецький. Його заяву опублікував офіційний телеграм-канал корпусу.

Плацдарм зʼєднання — останній рубіж оборони північного Донбасу і Харківщини. Ця ділянка друга за інтенсивністю штурмових дій противника. Попри значну чисельну перевагу, спроби ворога прорвати оборону залишаються безрезультатними. У цих боях підрозділи не тільки обороняються, але й переходять у контратаки. Білецький стверджує, що корпус вже впливає на перебіг цієї війни.

«Корпус і його підрозділи зростають, обмінюються досвідом, формують єдиний корпоративний дух, приєднують нові бригади і підрозділи. Тут і зараз ми створюємо структуру, яка здатна не тільки ефективно вести війну, але і визначати її нові правила», –– заявив командир. 

Він розповів, що зʼєднання адаптується до нових викликів, масштабує рішення, які довели свою ефективність на передовій, впроваджує інновації, сучасні підходи до управління, бойової підготовки, власні моральні принципи та орієнтири. Корпус перетворюється на справжнє військове братерство. 

Відкрито тисячі бойових і небойових вакансій. Крім піхотинців, артилеристів, танкістів шукають бійців ППО, пілотів БпЛА, РЕБівців, медиків, звʼязківців, ремонтників, логістів та інших. «У нашому колективі знайдеться місце кожному. Запрошую в Третій армійський корпус щоб змінювати і вершити історію разом», –– заявив командир.

Про створення Третього армійського корпусу стало відомо 14 березня 2025 року. До його складу увійшли Третя штурмова та інші бригади, а також підрозділи корпусного комплекту. Білецький заявляв, що нове зʼднання грунтуватиметься на цінностях і пріоритетах «Трійки»: управління, сержантська ланка, бойова підготовка і технології.
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