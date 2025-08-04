Україні вдалося повернути 13-річну дівчинку з російської окупації

Після довгих вагань дівчинка наважилась на виїзд з російської окупації.

У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути ще одну українську дівчину, яка пробула на ТОТ понад три роки.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

13-річна дівчина мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації.

“Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки”, — ідеться у повідомленні.

Єрмак подякував команді Helping to Leave за сприяння у порятунку дитини.