Україні вдалося повернути 13-річну дівчинку з російської окупації

У межах ініціативи Президента Володимира Зеленського Bring Kids Back UA в Україну вдалося повернути ще одну українську дівчину, яка пробула на ТОТ понад три роки.
Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
13-річна дівчина мріяла виїхати до бабусі й дідуся, які живуть на підконтрольній території України, та підтримувала з ними зв’язок усі роки окупації.
“Після довгих вагань все ж наважилась на виїзд, який завершився успішно — сьогодні дитина у безпеці та в колі рідних, яких не бачила понад три роки”, — ідеться у повідомленні.
Єрмак подякував команді Helping to Leave за сприяння у порятунку дитини.
- Ще одну групу українських дітей врятували з окупованого лівобережжя Херсонської області. Від початку року з тимчасово окупованих громад Херсонщини вдалося повернути 116 дітей.